Pocas cosas se comparan con la emoción de abrir la puerta de tu nuevo departamento por primera vez. Ver los espacios nuevos y las primeras cajas de mudanza por abrir brindan una felicidad que solo la independencia puede explicar. Pero a los minutos surge una duda: ¿Y el wifi? ¿ Cómo me conecto a internet ? ¿Cómo veré mi primera película?

Para que tu nuevo hogar tenga todo desde tu primera noche, sea el punto de encuentro perfecto para las reuniones con amigos, las tardes de fútbol o las maratones de series, necesitas una conexión a la altura. Pensando en eso, Claro ofrece una propuesta integral: la FIBRA que te da MÁS.

Lo que tu depa necesita

Disfruta al máximo tu independencia con más conectividad, más entretenimiento y más beneficios que te trae Claro Hogar . La idea es simple: que apenas abras las cajas de mudanza, ya tengas listo el plan perfecto para disfrutar tu nuevo hogar.

Recuerda que al contar con los planes de fibra óptica de Claro, incluye 30 canales en vivo y Universal +, un beneficio que trae los mejores estrenos a través de Claro video. Además si cuentas con Claro Tv+ tu televisor tradicional se convierte en un centro de streaming completo.

Así, en tu nuevo depa puedes pasar del fútbol a las series y películas sin cambiar de dispositivo ni pelear con varios controles, manteniendo tu sala ordenada y lista para recibir visitas desde el primer día.

Con Claro Hogar obtén más conectividad y más entretenimiento sin complicaciones.

Inicia tu independencia a lo grande con Claro. Y para que celebres tu mudanza como te mereces, aprovecha nuestra promoción por tiempo limitado:

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