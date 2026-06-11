La calidad educativa ya no se mide únicamente por la enseñanza en las aulas. Hoy, las universidades más competitivas del mundo son aquellas capaces de demostrar excelencia en todos los aspectos de su gestión, desde la formación académica y la investigación hasta la internacionalización y la mejora continua. En ese escenario, la Universidad Continental acaba de alcanzar un importante reconocimiento que la coloca a la vanguardia de la educación superior peruana.

La institución, que forma parte de Continental International Education, ecosistema internacional de educación superior con presencia en Estados Unidos, España y Perú, se convirtió en la primera universidad peruana en obtener el Sello SOFÍA, una acreditación internacional institucional basada en los Estándares y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).

Este reconocimiento, otorgado por la Fundación para el Conocimiento madri+d de España, acredita a los siete campus de la Universidad Continental en el país y valida la calidad integral de su propuesta educativa, así como su compromiso con la innovación, la internacionalización y la mejora permanente de la experiencia universitaria.

“Este reconocimiento no es solo una distinción institucional. Es una evidencia de que la Universidad Continental está formando profesionales bajo estándares internacionales, con una cultura de mejora continua y con una visión educativa conectada con los desafíos del país y del mundo”

Christina Saksanian, rectora de la Universidad Continental.

Más allá del reconocimiento, la acreditación representa un respaldo al trabajo desarrollado por la universidad para construir un ecosistema académico alineado con las exigencias de un entorno cada vez más globalizado. Asimismo, confirma que la institución cumple con criterios de calidad comparables con los marcos europeos de aseguramiento de la calidad, considerados entre los más exigentes a nivel internacional.

Una de las principales características del Sello SOFÍA es que evalúa a la universidad de manera integral. A diferencia de otras acreditaciones enfocadas en carreras o programas específicos, este reconocimiento analiza el funcionamiento global de la institución, considerando todos los elementos que impactan en la formación de los estudiantes.

Por ello, la obtención de esta acreditación tiene un efecto directo en quienes forman parte de la comunidad universitaria. Los estudiantes cuentan ahora con la garantía de recibir una formación respaldada por estándares internacionales, además de mayores oportunidades para participar en programas de movilidad académica, redes de cooperación y experiencias de aprendizaje con alcance global.

La acreditación también fortalece la confianza de las familias, empleadores e instituciones externas, al certificar que la universidad mantiene procesos permanentes de evaluación y mejora para asegurar la calidad de sus servicios educativos.

“Hoy celebramos un nuevo reconocimiento de calidad internacional que impulsa la evolución y proyección de miles de profesionales peruanos, confirmando el valor de una educación superior conectada con el mundo y orientada al futuro”, agregó Saksanian.

La incorporación de la Universidad Continental al grupo de instituciones acreditadas con el Sello SOFÍA representa además un avance relevante para el sistema universitario peruano, al posicionar al país dentro del conjunto de universidades latinoamericanas que han adoptado estándares europeos para demostrar la calidad de su educación superior.

🌎 Educación conectada con el mundo Conoce más sobre la propuesta educativa y el compromiso con la calidad internacional de la Universidad Continental. Conoce más →

REPORTAJE PUBLICITARIO