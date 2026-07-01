El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
MIÉRCOLES 1 DE JULIO
Carabayllo (Miércoles 01 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)
- Urbanización Ampliación San Gabriel
- Urbanización Ángeles
- Urbanización Labarthe Pedro A.
- Urbanización Nuevo Progreso
- Urbanización 3 de Octubre
- Urbanización San Gabriel
- Urbanización San Gabriel - Sector 25 de Diciembre
- Urbanización Santa Rosa de Lima
- Urbanización Agrupación de Familias de Alto Perú
- Urbanización Agrupación de Pobladores Alegría Ciro
- Urbanización Urb Nuevo Milenio
Carabayllo (Miércoles 01 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)
- Urbanización Ángeles
- Urbanización Nuevo Progreso
- Asociación de Familias de Alto Perú
Cieneguilla (Miércoles 01 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)
- Urbanización Tambo Viejo - Zona E
- Urbanización Tambo Viejo - Zona G
- A.H. Las Torres de San Gabriel Alto Zona 1 JCM
- A.H. Villa Monte Bektu
- A.H. Virgen de Cocharcas
- PJ Las Lomas
Cieneguilla (Miércoles 01 de Julio, 1:00 pm - 11:50 pm)
- Urbanización A.H. Portal, Magda
- Urbanización APV Virgen del Carmen de Cieneguilla
- Urbanización Asociación de Vivienda La Esperanza de Cieneguilla
- Urbanización C.P.R. Ficus de Cieneguilla, Los
- Urbanización P.J. Tambo Viejo Zona F
Ate (Miércoles 01 de Julio, 6:30 am - 2:30 pm)
- Urbanización A.H. Nuevo Progreso - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. Santa Rosa - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. César Vallejo - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. Zevallos Grupo G - Horacio
- Urbanización A.H. Zevallos Grupo H - Horacio
- Urbanización A.H. Zevallos Grupo M - Horacio
- Urbanización Asociación Mercedes de Ate
Surco (Miércoles 01 de Julio, 6:45 am - 1:00 pm)
- Urbanización Casuarinas Alta - Primera Etapa
- Urbanización Casuarinas Alta - Segunda Etapa
- Urbanización Las Laderas
- Urbanización Valle Hermoso Oeste