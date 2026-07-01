Corte de agua en Lima según Sedapal: zonas y horarios | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima según Sedapal: zonas y horarios | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

MIÉRCOLES 1 DE JULIO

Carabayllo (Miércoles 01 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)

  • Urbanización Ampliación San Gabriel
  • Urbanización Ángeles
  • Urbanización Labarthe Pedro A.
  • Urbanización Nuevo Progreso
  • Urbanización 3 de Octubre
  • Urbanización San Gabriel
  • Urbanización San Gabriel - Sector 25 de Diciembre
  • Urbanización Santa Rosa de Lima
  • Urbanización Agrupación de Familias de Alto Perú
  • Urbanización Agrupación de Pobladores Alegría Ciro
  • Urbanización Urb Nuevo Milenio

Carabayllo (Miércoles 01 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)

  • Urbanización Ángeles
  • Urbanización Nuevo Progreso
  • Asociación de Familias de Alto Perú

Cieneguilla (Miércoles 01 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)

  • Urbanización Tambo Viejo - Zona E
  • Urbanización Tambo Viejo - Zona G
  • A.H. Las Torres de San Gabriel Alto Zona 1 JCM
  • A.H. Villa Monte Bektu
  • A.H. Virgen de Cocharcas
  • PJ Las Lomas

Cieneguilla (Miércoles 01 de Julio, 1:00 pm - 11:50 pm)

  • Urbanización A.H. Portal, Magda
  • Urbanización APV Virgen del Carmen de Cieneguilla
  • Urbanización Asociación de Vivienda La Esperanza de Cieneguilla
  • Urbanización C.P.R. Ficus de Cieneguilla, Los
  • Urbanización P.J. Tambo Viejo Zona F

Ate (Miércoles 01 de Julio, 6:30 am - 2:30 pm)

  • Urbanización A.H. Nuevo Progreso - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Santa Rosa - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. César Vallejo - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Zevallos Grupo G - Horacio
  • Urbanización A.H. Zevallos Grupo H - Horacio
  • Urbanización A.H. Zevallos Grupo M - Horacio
  • Urbanización Asociación Mercedes de Ate

Surco (Miércoles 01 de Julio, 6:45 am - 1:00 pm)

  • Urbanización Casuarinas Alta - Primera Etapa
  • Urbanización Casuarinas Alta - Segunda Etapa
  • Urbanización Las Laderas
  • Urbanización Valle Hermoso Oeste