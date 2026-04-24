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Atención, habitantes de Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó al público peruano sobre un próximo corte de agua en la capital. Este corte programado se da debido a mejoras en el servicio, trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza. En las siguientes líneas podrás revisar la lista de distritos y zonas afectadas en Lima según horarios indicados por Sedapal.
¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua en Lima HOY?
DISTRITO
ZONAS
HORARIO
Ate
7:00 AM - 7:00 P.M
DISTRITO
ZONAS
HORARIO
San uan de Lurigancho
De 9:00 AM - 8:00 PM (algunas zonas hasta las 9:00 p.m.)
DISTRITO
ZONAS
HORARIO
Chaclacayo
12:00 PM - 11:50 PM
DISTRITO
ZONAS
HORARIO
Carabayllo
12:00 PM - 8:00 PM
Recuerda acumular la cantidad de agua necesaria para tu consumo y el de tu familia. La entidad proveedora del servicio también pide a la población que tome las medidas necesarias ante el respectivo cese temporal del agua. Finalmente, la institución recalca que estos trabajos están destinados a mejorar la calidad y seguridad del servicio de agua potable que terminará beneficiando a la misma población.