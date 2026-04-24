Atención, habitantes de Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó al público peruano sobre un próximo corte de agua en la capital. Este corte programado se da debido a mejoras en el servicio, trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza. En las siguientes líneas podrás revisar la lista de distritos y zonas afectadas en Lima según horarios indicados por Sedapal.

Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en la red de agua potable que ocasionarán cortes temporales del servicio en varios distritos de Lima los días 5 y 6 de enero. Foto: Andina.

¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua en Lima HOY?

DISTRITO ZONAS HORARIO Ate 7:00 AM - 7:00 P.M

DISTRITO ZONAS HORARIO San uan de Lurigancho De 9:00 AM - 8:00 PM (algunas zonas hasta las 9:00 p.m.)

DISTRITO ZONAS HORARIO Chaclacayo 12:00 PM - 11:50 PM

DISTRITO ZONAS HORARIO Carabayllo 12:00 PM - 8:00 PM

Recuerda acumular la cantidad de agua necesaria para tu consumo y el de tu familia. La entidad proveedora del servicio también pide a la población que tome las medidas necesarias ante el respectivo cese temporal del agua. Finalmente, la institución recalca que estos trabajos están destinados a mejorar la calidad y seguridad del servicio de agua potable que terminará beneficiando a la misma población.