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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este sábado 13 y domingo 14 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
Corte de agua en Lima el sábado 13 de junio
Ate
A.H. Viñas de Vitarte - Esq. Piérola, Asoc. Los Ficus de Santa Clara- Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima El-Esq. Piérola, Asoc. Residencial El Golf - Esq. Piérola, Coop. de Vivienda Ciudad Jardín - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé - Esq. Piérola.
- Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Los Portales de Puruchuco, A.H. Micaela Bastidas sectores I y IV, APV. Las Cascadas de Javier Prado, APV. Viques, Asoc. Las Casuarinas de Javier Prado, Asoc. Parque Industrial Asesor 1ra y 3ra etapa, Asoc. San Pedro de Ninacaca, Asoc. Santo Domingo, Urb. Mayorazgo 3ra etapa, Urb. Mayorazgo Chico, Urb. Sol de Vitarte sectores E y G, Urb. Los Portales de Javier Prado I, II, III, IV y V etapa.
- Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Corte de agua en Lima el domingo 14 de junio
San Antonio de Huarochirí
Asoc. Barrio Unido - ECNC. Cuadrante: A.H. Santa Cruz de Huachipa, A.H. Santa Isabel de Huachipa, A.H. Unión Perú, Asoc. La Encalada, Asoc. La Encalada 2da etapa, Asoc. Los Geranios de Huachipa, Asoc. Los Moras - Ex Hacienda Huachipa, Asoc. San Valentín, Coop. 14 de Febrero Sagitario.
- Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.