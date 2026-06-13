El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este sábado 13 y domingo 14 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima. Foto: Andina.

Corte de agua en Lima el sábado 13 de junio

Ate

A.H. Viñas de Vitarte - Esq. Piérola, Asoc. Los Ficus de Santa Clara- Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima El-Esq. Piérola, Asoc. Residencial El Golf - Esq. Piérola, Coop. de Vivienda Ciudad Jardín - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé - Esq. Piérola.

Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Los Portales de Puruchuco, A.H. Micaela Bastidas sectores I y IV, APV. Las Cascadas de Javier Prado, APV. Viques, Asoc. Las Casuarinas de Javier Prado, Asoc. Parque Industrial Asesor 1ra y 3ra etapa, Asoc. San Pedro de Ninacaca, Asoc. Santo Domingo, Urb. Mayorazgo 3ra etapa, Urb. Mayorazgo Chico, Urb. Sol de Vitarte sectores E y G, Urb. Los Portales de Javier Prado I, II, III, IV y V etapa.

Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Corte de agua en Lima el domingo 14 de junio

San Antonio de Huarochirí

Asoc. Barrio Unido - ECNC. Cuadrante: A.H. Santa Cruz de Huachipa, A.H. Santa Isabel de Huachipa, A.H. Unión Perú, Asoc. La Encalada, Asoc. La Encalada 2da etapa, Asoc. Los Geranios de Huachipa, Asoc. Los Moras - Ex Hacienda Huachipa, Asoc. San Valentín, Coop. 14 de Febrero Sagitario.