El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
MIÉRCOLES 15 DE JULIO
San Juan de Lurigancho (3:00 am - 10:55 pm)
- A.H 3 DE MAYO
- A.H ALTA PALOMA
- A.H EL CHAPARRAL
- A.H HEROES DE LA BREA
- A.H LA LIBERTAD
- A.H VILLA LOS ANDES
- AGRU LAS FLORES DE CAMPOY
- AGRU LOS SAUCES DE CAMPOY
- APV COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY
- APV HUANCAYO CAMPOY
- ASOC LA FLORESTA DE CAMPOY
- ASOC LOS PINOS DE CAMPOY
- ASOC SAN ROQUE DE CAMPOY
- ASOC VILLA TALAVERA CAMPOY
- C.H OASIS DE CAMPOY
- COOP AGUAS GASIFICADAS
- COOP EL VALLE 2DA ET.URB CAMPOY
- URB LOTIZACION CAMPOY 2DA ETAPA
San Juan de Miraflores (3:00 am - 7:00 pm)
- ASOC EL PROGRESO
- P.J JESUS PODEROSO
- U.POP CIUDAD DE DIOS
- U.POP PAMPLONA BAJA
- URB EL ARENAL
- URB MARIA MISIONERA
- URB PANAMERICANA
San Borja (7:00 am - 10:00 pm)
- URB CAHUACHE
- URB LAS DALIAS
- URB JACARANDA II
- URB JAVIER PRADO
- URB SAN BORJA
Comas (7:00 am - 7:00 pm)
- A.H AO NUEVO
- A.H AO NUEVO - MZA X’ 5 SECT-ZONA C
- A.H AO NUEVO - ZONA E
- A.H AO NUEVO SECT 111 JORGE BASADRE ZONA A
- A.H AO NUEVO SECTOR D
- A.H AO NUEVO SECTOR LA PRIMAVERA
- A.H AO NUEVO ZONA C
- A.H COLLIQUE
- A.H 9 DE SETIEMBRE
- A.H VILLA VIOLETA
- ASOC TUPAC AMARU
- COOP LA CALICHERA
- COOP PABLO VI
- COOP SAN HILARION
- COOP SANGARARA
- COOP JUAN VELASCO ALVARADO
- P.J AÑO NUEVO
- P.J AO NUEVO
- P.J EL CARMEN
- P.J EL PROGRESO
- URB LOS CHASQUIS
- URB EL PINAR
- URB PRIMAVERA
- URB VILLA COLLIQUE
- URB VILLA OROPEZA
Ate (8:00 am - 10:50 pm)
- A.H CORAZON DE JESUS - ESQUEMA ZEVALLOS
- A.H DULCE AMANECER - ESQUEMA ZEVALLOS
- A.H NUEVO PROGRESO - ESQUEMA ZEVALLOS
- A.H ZEVALLOS GRUPO I, HORACIO
- A.H ZEVALLOS GRUPO J, HORACIO
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