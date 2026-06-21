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¡Atención, Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este domingo 21 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
DOMINGO 21 DE JUNIO
Villa El Salvador (2:40 am - 3:00 pm)
Motivo: Fuga en la corporación
- SECTOR 320
El Agustino (3:00 am - 7:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- A.H HATARY LLACTA
Ate (8:00 am - 10:50 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- A.H. MICAELA BASTIDAS, SECTOR I
- A.H. MICAELA BASTILDAS SECTOR III
- A.H. SANTA MARÍA DE VITARTE
- ASOC PRO VIRGEN DEL CARMEN