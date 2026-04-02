Por Redacción EC

Con la proximidad de las elecciones en el Perú, más de 27 millones de personas se preparan para acudir a las urnas en una jornada que permitirá elegir, de manera simultánea, al jefe de Estado, sus vicepresidentes, a los integrantes del Parlamento Andino, así como a senadores y diputados. En relación con la presidencia, es importante tener en cuenta que, si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes con mayor respaldo, programada para junio. Frente a este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha instado a la ciudadanía a participar de forma consciente, informándose a través de fuentes confiables, intercambiando opiniones con su entorno cercano y consultando los canales oficiales habilitados. En ese marco, surge una de las dudas más frecuentes entre los electores: el horario límite para emitir su voto. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto.