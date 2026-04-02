Con la proximidad de las elecciones en el Perú, más de 27 millones de personas se preparan para acudir a las urnas en una jornada que permitirá elegir, de manera simultánea, al jefe de Estado, sus vicepresidentes, a los integrantes del Parlamento Andino, así como a senadores y diputados. En relación con la presidencia, es importante tener en cuenta que, si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes con mayor respaldo, programada para junio. Frente a este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha instado a la ciudadanía a participar de forma consciente, informándose a través de fuentes confiables, intercambiando opiniones con su entorno cercano y consultando los canales oficiales habilitados. En ese marco, surge una de las dudas más frecuentes entre los electores: el horario límite para emitir su voto. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones Generales 2026? Esto dice la ONPE

La ONPE comunicó que la jornada electoral del domingo 12 de abril se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En ese intervalo, los ciudadanos deberán presentarse en los centros de votación que les han sido asignados para cumplir con el proceso. Asimismo, la entidad precisó que este horario ha sido establecido con el objetivo de organizar la afluencia de personas y prevenir concentraciones masivas.

Esto pasará si no votas en las Elecciones Generales 2026: la escala de multas que debes conocer antes de los comicios

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.

¿Cómo justificar que no serás miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.

¿Qué beneficios hay para quienes cumplen como miembros de mesa?

Cumplir con la labor de conducir la mesa de sufragio trae consigo incentivos específicos. Aquellos que completen la jornada entera, desde la apertura a las 6:00 a. m. hasta el cierre del escrutinio, recibirán una retribución económica de 165 soles.

Asimismo, la ley garantiza un “día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente, beneficio que se extiende tanto a trabajadores del sector público como del privado. Este último beneficio no aplica para los electores que sean tomados de la fila para reemplazar a los ausentes, aunque ellos sí cobrarán el incentivo económico.