Corte de agua en Lima: horario y zonas afectadas | Foto: Sedapal/ Composición
Corte de agua en Lima: horario y zonas afectadas | Foto: Sedapal/ Composición
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este lunes 22 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

LUNES 22 DE JUNIO

Ate (3:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • ASOC JARDINES DE SANTA CLARA- ESQ PIEROLA

San Juan de Lurigancho (7:00 am - 9:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • AGRU LAS VEGAS 2DA ETAPA DE SANTA MARÍA
  • AGRU LAS VEGAS DE SANTA MARÍA
  • AGRU LAS VEGAS III ETAPA

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • A.H LA ALDEA
  • A.H AMPL. EL PARAISO
  • A.H AMPLIACION EL CONDOR
  • A.H AMPLIACION HIROSHIMA
  • A.H LOS ANGELES
  • A.H COMITE AMPLIACION BUENA VISTA
  • A.H COMITE AMPLIACION LA CUMBRE
  • A.H EL CONDOR
  • A.H LA CUMBRE DEL PROGRESO
  • A.H HIROSHIMA
  • A.H EL HUASCARAN
  • A.H JUAN PABLO II
  • A.H JUAN PABLO II COMITE VECINAL
  • A.H 28 DE JULIO
  • A.H KEIKO SOFIA FUJIMORI
  • A.H LUZ DIVINA
  • A.H 20 DE MARZO
  • A.H 30 DE MAYO
  • A.H MONSEÑOR ARNULFO ROMERO
  • A.H CARLOS NORIEGA
  • A.H NUEVO CARABAYLLO
  • A.H 3 DE OCTUBRE
  • A.H EL PARAISO
  • A.H PROGRESO ALTO HORIZANTE IV SEC-AMP MIGUEL GRAU
  • A.H EL PROGRESO III SECT-AMPL COMITE N 43
  • A.H EL PROGRESO III SECT-AMPL COMITE VECINAL 31
  • A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE 43-A
  • A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 31
  • A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 39
  • A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 39A
  • A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 43
  • A.H EL PROGRESO III SECTOR AMPL B EL MILAGRO CMTE 35
  • A.H EL PROGRESO III SECTOR- COMITE N? 35
  • A.H EL PROGRESO III SECTOR-CMTE N? 35 AMPL
  • A.H EL PROGRESO IV SECT-AMPL COMITE N 36 B
  • A.H EL PROGRESO IV SECT-AMPL COMITE N 36
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 31
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 32
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 32A
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 33
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 35
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 37
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 38
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR-CMTE VEC N? 36A AMPL,
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR-CMTE VECINAL 32B
  • A.H EL PROGRESO IV SECTOR-COMITE N 34
  • A.H EL PROGRESO V SECT-AMPL. HIROSHIMA
  • A.H EL PROGRESO ZONA I CMTE VECINAL N? 1
  • A.H EL PROGRESO-COMITÉ AMPL NUEVA JUVENTUD 5TO SECTOR
  • A.H LOS ROSALES
  • A.H SAN JOSE
  • A.H SANTA ROSA DE LIMA
  • A.H SOL NACIENTE I
  • A.H SOL NACIENTE II
  • A.H SU MAJESTAD HIROITO
  • A.H VILLA SAN ANTONIO
  • A.H VILLA SAN ANTONIO II
  • AGRU FAMILIAR EL PUQUIO
  • P.I PUEBLOS UNIDOS P E DES-SEC MICHEL LOLOY GUZMAN
  • P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC 22 D MARZO
  • P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC MIGUEL GRAU
  • P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC NUEVA AURORA
  • P.I PUEBLOS UNIDOS P EL DESARROLLO-SEC 1 DE MAYO
  • P.I PUEBLOS UNIDOS P EL DESARROLLO-SEC EL MILAGRO

Ate (8:00 am - 10:50 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • ASOC HIJOS DE COLLANAC SR DE MURUHUAY - ESQ PIEROLA
  • ASOC. P.V. SR. DE HUAYLLAY GRANDE - ESQ PIEROLA
  • ASOC SEGUNDO MERCADO LOPEZ - ESQ PIEROLA