El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este lunes 22 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

LUNES 22 DE JUNIO

Ate (3:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

ASOC JARDINES DE SANTA CLARA- ESQ PIEROLA

San Juan de Lurigancho (7:00 am - 9:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

AGRU LAS VEGAS 2DA ETAPA DE SANTA MARÍA

AGRU LAS VEGAS DE SANTA MARÍA

AGRU LAS VEGAS III ETAPA

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

A.H LA ALDEA

A.H AMPL. EL PARAISO

A.H AMPLIACION EL CONDOR

A.H AMPLIACION HIROSHIMA

A.H LOS ANGELES

A.H COMITE AMPLIACION BUENA VISTA

A.H COMITE AMPLIACION LA CUMBRE

A.H EL CONDOR

A.H LA CUMBRE DEL PROGRESO

A.H HIROSHIMA

A.H EL HUASCARAN

A.H JUAN PABLO II

A.H JUAN PABLO II COMITE VECINAL

A.H 28 DE JULIO

A.H KEIKO SOFIA FUJIMORI

A.H LUZ DIVINA

A.H 20 DE MARZO

A.H 30 DE MAYO

A.H MONSEÑOR ARNULFO ROMERO

A.H CARLOS NORIEGA

A.H NUEVO CARABAYLLO

A.H 3 DE OCTUBRE

A.H EL PARAISO

A.H PROGRESO ALTO HORIZANTE IV SEC-AMP MIGUEL GRAU

A.H EL PROGRESO III SECT-AMPL COMITE N 43

A.H EL PROGRESO III SECT-AMPL COMITE VECINAL 31

A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE 43-A

A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 31

A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 39

A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 39A

A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 43

A.H EL PROGRESO III SECTOR AMPL B EL MILAGRO CMTE 35

A.H EL PROGRESO III SECTOR- COMITE N? 35

A.H EL PROGRESO III SECTOR-CMTE N? 35 AMPL

A.H EL PROGRESO IV SECT-AMPL COMITE N 36 B

A.H EL PROGRESO IV SECT-AMPL COMITE N 36

A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 31

A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 32

A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 32A

A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 33

A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 35

A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 37

A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 38

A.H EL PROGRESO IV SECTOR-CMTE VEC N? 36A AMPL,

A.H EL PROGRESO IV SECTOR-CMTE VECINAL 32B

A.H EL PROGRESO IV SECTOR-COMITE N 34

A.H EL PROGRESO V SECT-AMPL. HIROSHIMA

A.H EL PROGRESO ZONA I CMTE VECINAL N? 1

A.H EL PROGRESO-COMITÉ AMPL NUEVA JUVENTUD 5TO SECTOR

A.H LOS ROSALES

A.H SAN JOSE

A.H SANTA ROSA DE LIMA

A.H SOL NACIENTE I

A.H SOL NACIENTE II

A.H SU MAJESTAD HIROITO

A.H VILLA SAN ANTONIO

A.H VILLA SAN ANTONIO II

AGRU FAMILIAR EL PUQUIO

P.I PUEBLOS UNIDOS P E DES-SEC MICHEL LOLOY GUZMAN

P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC 22 D MARZO

P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC MIGUEL GRAU

P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC NUEVA AURORA

P.I PUEBLOS UNIDOS P EL DESARROLLO-SEC 1 DE MAYO

P.I PUEBLOS UNIDOS P EL DESARROLLO-SEC EL MILAGRO

Ate (8:00 am - 10:50 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio