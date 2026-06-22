El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este lunes 22 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
LUNES 22 DE JUNIO
Ate (3:00 am - 7:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- ASOC JARDINES DE SANTA CLARA- ESQ PIEROLA
San Juan de Lurigancho (7:00 am - 9:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- AGRU LAS VEGAS 2DA ETAPA DE SANTA MARÍA
- AGRU LAS VEGAS DE SANTA MARÍA
- AGRU LAS VEGAS III ETAPA
Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- A.H LA ALDEA
- A.H AMPL. EL PARAISO
- A.H AMPLIACION EL CONDOR
- A.H AMPLIACION HIROSHIMA
- A.H LOS ANGELES
- A.H COMITE AMPLIACION BUENA VISTA
- A.H COMITE AMPLIACION LA CUMBRE
- A.H EL CONDOR
- A.H LA CUMBRE DEL PROGRESO
- A.H HIROSHIMA
- A.H EL HUASCARAN
- A.H JUAN PABLO II
- A.H JUAN PABLO II COMITE VECINAL
- A.H 28 DE JULIO
- A.H KEIKO SOFIA FUJIMORI
- A.H LUZ DIVINA
- A.H 20 DE MARZO
- A.H 30 DE MAYO
- A.H MONSEÑOR ARNULFO ROMERO
- A.H CARLOS NORIEGA
- A.H NUEVO CARABAYLLO
- A.H 3 DE OCTUBRE
- A.H EL PARAISO
- A.H PROGRESO ALTO HORIZANTE IV SEC-AMP MIGUEL GRAU
- A.H EL PROGRESO III SECT-AMPL COMITE N 43
- A.H EL PROGRESO III SECT-AMPL COMITE VECINAL 31
- A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE 43-A
- A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 31
- A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 39
- A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 39A
- A.H EL PROGRESO III SECTOR - COMITE N 43
- A.H EL PROGRESO III SECTOR AMPL B EL MILAGRO CMTE 35
- A.H EL PROGRESO III SECTOR- COMITE N? 35
- A.H EL PROGRESO III SECTOR-CMTE N? 35 AMPL
- A.H EL PROGRESO IV SECT-AMPL COMITE N 36 B
- A.H EL PROGRESO IV SECT-AMPL COMITE N 36
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 31
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 32
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 32A
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 33
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 35
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 37
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR - COMITE N 38
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR-CMTE VEC N? 36A AMPL,
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR-CMTE VECINAL 32B
- A.H EL PROGRESO IV SECTOR-COMITE N 34
- A.H EL PROGRESO V SECT-AMPL. HIROSHIMA
- A.H EL PROGRESO ZONA I CMTE VECINAL N? 1
- A.H EL PROGRESO-COMITÉ AMPL NUEVA JUVENTUD 5TO SECTOR
- A.H LOS ROSALES
- A.H SAN JOSE
- A.H SANTA ROSA DE LIMA
- A.H SOL NACIENTE I
- A.H SOL NACIENTE II
- A.H SU MAJESTAD HIROITO
- A.H VILLA SAN ANTONIO
- A.H VILLA SAN ANTONIO II
- AGRU FAMILIAR EL PUQUIO
- P.I PUEBLOS UNIDOS P E DES-SEC MICHEL LOLOY GUZMAN
- P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC 22 D MARZO
- P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC MIGUEL GRAU
- P.I PUEBLOS UNIDOS P E DESARROLLO-SEC NUEVA AURORA
- P.I PUEBLOS UNIDOS P EL DESARROLLO-SEC 1 DE MAYO
- P.I PUEBLOS UNIDOS P EL DESARROLLO-SEC EL MILAGRO
Ate (8:00 am - 10:50 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- ASOC HIJOS DE COLLANAC SR DE MURUHUAY - ESQ PIEROLA
- ASOC. P.V. SR. DE HUAYLLAY GRANDE - ESQ PIEROLA
- ASOC SEGUNDO MERCADO LOPEZ - ESQ PIEROLA