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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este lunes 15 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
Corte de agua en Lima el lunes 15 de junio
San Juan de Lurigancho (Lunes 15 de Junio, 8:00 am - 9:00 pm)
- Urbanización Ciudad de los Constructores Ampliada
- Urbanización Los Libertadores
- Urbanización Mariscal Cáceres
- Urbanización Nueva Alianza Sector J. Landazuri Ricketts
- Urbanización Nueva Alianza Sector Los Ángeles II
- Urbanización Nueva Alianza Sector Alberto Fujimori II
- Urbanización Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre
- Urbanización Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
- Urbanización San José Obrero
- Urbanización San José Obrero Ampliada
- Urbanización Agrupamiento Alejandro Toledo
- Urbanización Agrupamiento Cristo de Pachacámila
- Urbanización Agrupamiento Pueblos Hermanos de Mayobamba
- Urbanización Agrupamiento Unidos al Desarrollo
- Urbanización Asociación Monte de Sion
Puente Piedra (Lunes 15 de Junio, 12:00 pm - 8:00 pm)
- Alameda del Norte
- Asociación de Propietarios de la Alameda del Norte
- Asociación de Vivienda Los Portales de Puente Piedra
- Asociación de Vivienda Zapallal II Etapa
- Junta de Propietarios San Pedro
- Comunidad Zapallal
- Comunidad Zapallal 1ra Etapa
- Pueblo Centro Poblado Alameda del Norte
- Urbanización La Alameda del Norte
- Urbanización Los Sauces I
- Urbanización Los Sauces II
- Urbanización Los Sauces III
El Agustino (Lunes 15 de Junio, 9:00 am - 8:00 pm)
- Urbanización Asociación Brisas de Sevima
- Urbanización Asociación San Martín de Porres
- Urbanización Cooperativa Tayacaja
- Urbanización P.J. Menacho I, La
Lurigancho (Lunes 15 de Junio, 1:00 pm - 11:50 pm)
- Urbanización 1era Parcela Carapongo - E_Carapongo
- Urbanización Los Tulipanes - E_Carapongo