Resumen

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Sedapal anuncia CORTE DE AGUA para hoy, lunes 15 de junio: revisa los horarios y si tu distrito fue afectado | Foto: GEC
Sedapal anuncia CORTE DE AGUA para hoy, lunes 15 de junio: revisa los horarios y si tu distrito fue afectado | Foto: GEC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este lunes 15 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima. Foto: Andina.
Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima. Foto: Andina.

Corte de agua en Lima el lunes 15 de junio

San Juan de Lurigancho (Lunes 15 de Junio, 8:00 am - 9:00 pm)

  • Urbanización Ciudad de los Constructores Ampliada
  • Urbanización Los Libertadores
  • Urbanización Mariscal Cáceres
  • Urbanización Nueva Alianza Sector J. Landazuri Ricketts
  • Urbanización Nueva Alianza Sector Los Ángeles II
  • Urbanización Nueva Alianza Sector Alberto Fujimori II
  • Urbanización Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre
  • Urbanización Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
  • Urbanización San José Obrero
  • Urbanización San José Obrero Ampliada
  • Urbanización Agrupamiento Alejandro Toledo
  • Urbanización Agrupamiento Cristo de Pachacámila
  • Urbanización Agrupamiento Pueblos Hermanos de Mayobamba
  • Urbanización Agrupamiento Unidos al Desarrollo
  • Urbanización Asociación Monte de Sion

Puente Piedra (Lunes 15 de Junio, 12:00 pm - 8:00 pm)

  • Alameda del Norte
  • Asociación de Propietarios de la Alameda del Norte
  • Asociación de Vivienda Los Portales de Puente Piedra
  • Asociación de Vivienda Zapallal II Etapa
  • Junta de Propietarios San Pedro
  • Comunidad Zapallal
  • Comunidad Zapallal 1ra Etapa
  • Pueblo Centro Poblado Alameda del Norte
  • Urbanización La Alameda del Norte
  • Urbanización Los Sauces I
  • Urbanización Los Sauces II
  • Urbanización Los Sauces III

El Agustino (Lunes 15 de Junio, 9:00 am - 8:00 pm)

  • Urbanización Asociación Brisas de Sevima
  • Urbanización Asociación San Martín de Porres
  • Urbanización Cooperativa Tayacaja
  • Urbanización P.J. Menacho I, La

Lurigancho (Lunes 15 de Junio, 1:00 pm - 11:50 pm)

  • Urbanización 1era Parcela Carapongo - E_Carapongo
  • Urbanización Los Tulipanes - E_Carapongo