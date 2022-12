Cada vez estamos más cerca de celebrar el Año Nuevo 2023 que viene recargado de muchas sorpresas, entre ellas, las nuevas entregas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), de las cuales destacan ‘Quantumanía’, ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3′, entre otros.

La Comic-Con International 2022 de San Diego fue especialmente notable por la gran cantidad de información nueva de Marvel y Disney, que incluyó el anuncio de las fechas de estreno de películas como el reboot de ‘Blade’ del MCU y ‘Capitán América: New Order’. Asimismo, también revelaron que después de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, comienza oficialmente la Fase 5 del MCU.

Paralelamente, Kevin Feige ha confirmado que el MCU se encuentra actualmente en la Saga del Multiverso, con Kang el Conquistador como principal antagonista de la Fase 5. Tanto Marvel Studios como Sony también están trabajando ahora con directores que aportan tonos y estilos distintivos pero que les permiten un mayor control creativo. A continuación, te dejamos una lista de las próximas películas del MCU.

PRÓXIMOS ESTRENOS DE MARVEL

‘Kraven El Cazador’

13 enero 2023

El siguiente de los próximos estrenos de Marvel que no pertenecen al MCU es la película de ‘Kraven el Cazador’. Siguiendo los pasos de Venom y Morbius, el Universo Sony Pictures de personajes Marvel continuará con otra película centrada en un villano de Spider-Man. No se ha confirmado si Kraven formará parte de la esperada película de los ‘Seis Siniestros’ de Sony. Sin embargo, Kraven era un miembro integral del equipo de villanos, así que parece probable, según indica Diez Minutos.

‘Ant-Man y La Avispa: Quantumania’

17 febrero 2023

‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’ se estrenará en 2023, y la expectación por la esperada trilogía ya es máxima. Tras Ant-Man y la Avispa, Scott Lang (Paul Rudd) y Hope van Dyne (Evangeline Lilly) fueron confirmados para una tercera entrega. Entre las novedades de Marvel más destacadas de la SDCC 2022 está que Ant-Man 3 será la primera película de la Fase 5 del MCU. El dúo volverá a estar acompañado por el Hank Pym de Michael Douglas y la Janet van Dyne de Michelle Pfeiffer.

‘Guardianes de la Galaxia Vol 3′

5 mayo

La trama de Guardianes 3 está en secreto, pero proporcionará una mirada más cercana a la historia de Rocket Raccoon y tendrá a Peter Quill lidiando con una versión de Gamora que no lo recuerda. Sin embargo, se ha confirmado el regreso de todo el reparto tras los cameos de los Guardianes en Thor: Amor y Trueno.

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

2 junio 2023

La próxima película de Spider-Man es Spider-Man: Across the Spider-Verse, cuyo estreno está previsto para 2023. Esta secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018 ha tardado más de lo previsto en salir a la luz. Además del desarrollo de la historia, la animación ha tardado varios años.

‘The Marvels’

28 julio 2023

Aunque no es un éxito tan grande como el de ‘Vengadores: Endgame’, la primera aventura de la ‘Capitana Marvel’ siguió siendo un éxito masivo. Por ello, no es de extrañar que la Carol Danvers de Brie Larson vaya a regresar para una secuela en el verano de 2023. Ahora oficialmente retitulada como ‘The Marvels’, la secuela verá a Carol unir fuerzas con una ya crecida Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Kamala Khan (Iman Vellani).