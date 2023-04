Anya Taylor-Joy, de padre escocés y madre africana, tiene en sus raíces ascendencia española y británica. La actriz nació en Miami, pero en sus primeros años de vida vivió en Buenos Aires, Argentina, por los deberes laborales de su padre.

Debido a su estadía en el país sudamericano, la actriz tuvo como primera lengua el español, y como no tenía necesidad de aprender otro idioma, su inglés era básico. Esta situación la vivió así hasta que cumplió los 6 años de edad, cuando se tuvo que mudar con su familia a Londres, Inglaterra.

En distintas oportunidades, la actriz compartió que se opuso a aprender inglés durante dos años luego de mudarse a Europa, con el objetivo de tratar de coaccionar a su padres para que vuelvan a Argentina.

A pesar de todo, Taylor-Joy logró aprender el idioma y una película de Jack Black fue quien la ayudó a lograrlo. Se trata de “Escuela de Rock”, cinta del 2003 que sigue a un guitarrista con delirios de grandeza que decide suplantar la identidad de un profesor sustituto para dar clase a alumnos de quinto, a los que intentará enseñarles ‘rock & roll de alto voltaje’.

“En la escuela a la que fui cuando me mudé a Londres por primera vez, ponían Escuela de rock cada viernes”, narró la intérprete de la artista. “En aquel momento, no hablaba casi inglés, así que esa película, Harry Potter y Jumanji fueron como aprendí a hablar inglés”, sostuvo.

“Escuela de Rock” también hizo que Anya Taylor-Joy se hiciera fanática de Jack Black, con quien recientemente pudo compartir gracias a la película animada “Super Mario Bros. La película”.

Según recoge Cinemanía, el encuentro entre las dos estrellas no se dio hasta el tour promocional de la cinta animada. “No sabía que iba a promocionar la película con Jack Black, así que cuando me enteré, el sonido que salió de mí fue un chillido que no esperaba”, comentó Taylor-Joy.

“No nos conocíamos porque todos grabamos nuestras partes de forma individual, así que estaba deslumbrada cuando leí la programación del día”, detalló emocionada la actriz.

ANYA TAYLOR-JOY LUCHÓ CONTRA LA ANSIEDAD PARA LA NUEVA PELÍCULA DE MARIO BROS.

La actriz que presta su voz a la valiente princesa Peach en la nueva película de Mario Bros, tiene la agenda repleta producciones, lo que ha provocado que tenga mucha ansiedad y estrés. Afortunadamente, todo lo ha sabido equilibrar, según admitió en una reciente entrevista.

En declaraciones para la revista Vogue, Anya Taylor-Joy contó que obtiene la calma por medio de cuarzos, pero no de cualquier tipo. Ella siempre carga en su bolsa cuarzos de todos los tamaños y colores que, según contó, le dan protección y una inmensa tranquilidad.

Entre sus favoritas se encuentra la cornalina, conocida en el bajo mundo como “el cuarzo del coraje”, la cual tiene un color rojo intenso. Esta le ayuda a potenciar su fuerza espiritual y su valentía. Otra piedra que usa es el cuarzo hialino o de color rosa, el cual suele estar relacionado con el amor, la relajación y el anti-estrés. Asimismo, también usa el cuarzo de cristal roca, conocido como Piedra de California y como “la piedra para controlar la ansiedad”.

Finalmente, Anya Taylor-Joy usa una obsidiana negra para la creatividad, así como la piedra amatista que la proporciona calma.