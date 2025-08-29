La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual que entrega el Estado para reforzar los ingresos de las personas mayores. Su objetivo es apoyar económicamente a quienes cumplen con ciertos criterios, sin importar si ya están pensionados o si aún se mantienen trabajando.
Este beneficio tiene montos diferenciados y considera la situación previsional de cada solicitante, así como su nivel de ingresos y residencia en el país. Además, desde este año se aplican ajustes que debes tener en cuenta. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR LA PGU?
Para obtener la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con varias condiciones:
- Haber cumplido los 65 años. Sin embargo, se puede iniciar la solicitud desde los 64 años y 9 meses.
- No pertenecer al 10 % más acomodado del país, lo que se determina a través del Puntaje de Focalización Previsional. Este cálculo considera antecedentes del Registro Social de Hogares (RSH), además de información sobre ingresos y características del grupo familiar.
- Haber vivido en el país al menos 20 años en total desde los 20 años de edad. De esos, al menos 4 deben estar dentro de los últimos 5 años previos a la solicitud.
- Percibir una pensión base igual o inferior a $1.210.828, considerando la suma de todas las pensiones recibidas (AFP, sobrevivencia, accidentes laborales o del sistema antiguo).
¿CUÁNTO SE RECIBE CON ESTE BENEFICIO?
El valor de la PGU cambia según el monto de la pensión base:
- Quienes tengan una pensión base igual o inferior a $762.822 recibirán $224.004 mensuales.
- Para los que perciban entre $762.823 y $1.210.828, el beneficio será variable y se ajustará de acuerdo al cálculo del sistema.
¿EXISTEN EXCEPCIONES O CASOS ESPECIALES?
Sí. A partir de junio de 2025, quienes tengan pensiones de gracia o por leyes reparatorias podrán acceder al monto completo de la PGU si cumplen 82 años o más antes de septiembre de ese año.
En tanto, los pensionados de Capredena o Dipreca tendrán derecho a un complemento a partir de septiembre de 2027, de manera que sus pensiones puedan alcanzar el valor fijado para la PGU.
Además, los beneficiarios con descendientes a su cargo pueden sumar la Asignación Familiar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ese sistema.
¿CÓMO SE SOLICITA LA PGU?
Existen distintas vías para hacer el trámite:
- Sitio web ChileAtiende: ingresando RUN y fecha de nacimiento, o bien con ClaveÚnica para completar la solicitud en línea.
- Videollamada en la Sucursal Virtual de ChileAtiende.
- Oficinas de ChileAtiende: se debe presentar la cédula de identidad. En caso de representación, el apoderado debe llevar poder notarial y su documento de identidad.
- AFP o compañías de seguros, si el solicitante está afiliado a estas entidades.
- Municipalidad correspondiente, siempre que tenga convenio con el Instituto de Previsión Social (IPS).
También es posible llamar al 101 o descargar el certificado en los Módulos Express.
¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLA SI YA ESTÁN PENSIONADOS?
No importa si la persona sigue trabajando, ya está pensionada en un régimen previsional (AFP o ex caja), o si no recibe ninguna pensión. Lo relevante es que cumpla los requisitos de edad, residencia, focalización y monto de pensión.