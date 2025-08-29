La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual que entrega el Estado para reforzar los ingresos de las personas mayores. Su objetivo es apoyar económicamente a quienes cumplen con ciertos criterios, sin importar si ya están pensionados o si aún se mantienen trabajando.

Este beneficio tiene montos diferenciados y considera la situación previsional de cada solicitante, así como su nivel de ingresos y residencia en el país. Además, desde este año se aplican ajustes que debes tener en cuenta. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR LA PGU?

Para obtener la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con varias condiciones:

Haber cumplido los 65 años. Sin embargo, se puede iniciar la solicitud desde los 64 años y 9 meses.

No pertenecer al 10 % más acomodado del país, lo que se determina a través del Puntaje de Focalización Previsional. Este cálculo considera antecedentes del Registro Social de Hogares (RSH), además de información sobre ingresos y características del grupo familiar.

Haber vivido en el país al menos 20 años en total desde los 20 años de edad. De esos, al menos 4 deben estar dentro de los últimos 5 años previos a la solicitud.

Percibir una pensión base igual o inferior a $1.210.828, considerando la suma de todas las pensiones recibidas (AFP, sobrevivencia, accidentes laborales o del sistema antiguo).

¿CUÁNTO SE RECIBE CON ESTE BENEFICIO?

El valor de la PGU cambia según el monto de la pensión base:

Quienes tengan una pensión base igual o inferior a $762.822 recibirán $224.004 mensuales.

Para los que perciban entre $762.823 y $1.210.828, el beneficio será variable y se ajustará de acuerdo al cálculo del sistema.

¿EXISTEN EXCEPCIONES O CASOS ESPECIALES?

Sí. A partir de junio de 2025, quienes tengan pensiones de gracia o por leyes reparatorias podrán acceder al monto completo de la PGU si cumplen 82 años o más antes de septiembre de ese año.

En tanto, los pensionados de Capredena o Dipreca tendrán derecho a un complemento a partir de septiembre de 2027, de manera que sus pensiones puedan alcanzar el valor fijado para la PGU.

Además, los beneficiarios con descendientes a su cargo pueden sumar la Asignación Familiar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ese sistema.

¿CÓMO SE SOLICITA LA PGU?

Existen distintas vías para hacer el trámite:

Sitio web ChileAtiende: ingresando RUN y fecha de nacimiento, o bien con ClaveÚnica para completar la solicitud en línea.

ingresando RUN y fecha de nacimiento, o bien con ClaveÚnica para completar la solicitud en línea. Videollamada en la Sucursal Virtual de ChileAtiende.

Oficinas de ChileAtiende: se debe presentar la cédula de identidad. En caso de representación, el apoderado debe llevar poder notarial y su documento de identidad.

se debe presentar la cédula de identidad. En caso de representación, el apoderado debe llevar poder notarial y su documento de identidad. AFP o compañías de seguros , si el solicitante está afiliado a estas entidades.

, si el solicitante está afiliado a estas entidades. Municipalidad correspondiente, siempre que tenga convenio con el Instituto de Previsión Social (IPS).

También es posible llamar al 101 o descargar el certificado en los Módulos Express.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLA SI YA ESTÁN PENSIONADOS?

No importa si la persona sigue trabajando, ya está pensionada en un régimen previsional (AFP o ex caja), o si no recibe ninguna pensión. Lo relevante es que cumpla los requisitos de edad, residencia, focalización y monto de pensión.