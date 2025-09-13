No cabe duda de que el alza de precios de los bienes y servicios en Chile ha perjudicado los bolsillos de la población. Esto se debe, según el Banco Central de Chile, a los retiros de fondos previsionales y a los distintos paquetes de ayuda fiscal implementados por el Gobierno, así como a factores internacionales. De esta manera, en medio de las celebraciones y gastos por las Fiestas Patrias en Chile, el Instituto de Previsión Social (IPS) reveló que tres beneficios dirigidos exclusivamente a los jóvenes y adultos mayores tendrán un incremento gracias a la Reforma de Pensiones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGARÁN EN SEPTIEMBRE 2025?

Ante el ligero aumento de precios de ciertos productos a causa de la inflación en Chile, esto ha ocasionado que el dinero dure menos en el hogar, lo que significa que el presupuesto familiar alcance para menos cosas indispensables. Esto afecta principalmente a la población más vulnerable del país. Por ello, gracias a la reforma de pensiones, el IPS informó que durante el mes de septiembre, los jóvenes, adultos mayores y trabajadores se verán beneficiadas con el aumento de tres beneficios, siempre que cumplan los requisitos. A continuación, te presentamos el listado de estipendios:

Pensión Garantizada Universal (PGU) : A partir del 2 de septiembre, los adultos mayores de 82 años a más recibirán un incremento en su asignación de $ 250 del PGU. De igual manera, de forma gradual el beneficio se irá incrementando en los próximos años.

: A partir del 2 de septiembre, los adultos mayores de 82 años a más recibirán un incremento en su asignación de $ 250 del PGU. De igual manera, de forma gradual el beneficio se irá incrementando en los próximos años. Pensión Básica Solidaria de Invalidez : El beneficio se incrementará por ley al igual que la PGU, alcanzando los $ 250 000. Podrán acceder a este subsidio las personas entre 18 y 64 años que cuenten con una declaración de invalidez y que no reciban una pensión en ningún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarias de una pensión de sobrevivencia.

: El beneficio se incrementará por ley al igual que la PGU, alcanzando los $ 250 000. Podrán acceder a este subsidio las personas entre 18 y 64 años que cuenten con una declaración de invalidez y que no reciban una pensión en ningún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarias de una pensión de sobrevivencia. Subsidio de discapacidad: Desde septiembre, el monto del bono se eleva a $ 125 000. Este beneficio está dirigido a menores de edad en situación de discapacidad mental, física o sensorial severa, pertenecientes a familias de bajos recursos.

¿CUÁNDO DEPOSITAN EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025 EN CHILE?

En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias en Chile, que se celebra entre el 18 y 19 de septiembre, miles de trabajadores del sector público aguardan el aguinaldo 2025. En esta ocasión, el beneficio por el mes patrio traerá un depósito de $ 88 667, cuya remuneración líquida de agosto no supere los $ 1 025 622. Así también, en el caso de los trabajadores con una remuneración líquida superior a $ 1 025 622, el aguinaldo patrio será de $ 61 552, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.724. Es importante recordar que la entrega del aguinaldo no es está dirigido a los empleados del sector privado chileno, a menos que esté contemplado o figure en su contrato de trabajo.

Asimismo, este derecho laboral no está sujeto a descuentos, no es tributable ni imponible, por lo que no forma parte del cálculo de impuestos ni para cotizaciones previsionales o de salud en Chile. Finalmente, en cuanto al deposito del beneficio, los trabajadores que habitualmente reciben sus remuneraciones entre el 18 y el 23 del mes percibirán su pago este martes 16 de septiembre, mientras que los empleados que usualmente cobran el día 24 recibirán su pago el próximo miércoles 17 de septiembre.