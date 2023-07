¿Cuánta plata se llevó la ganadora de The Voice Chile 2023?

El último jueves 15 de junio de 2023, la cantante venezolana Hadonais Nieves del Team Puma se logró convertir en la ganadora de la segunda temporada de “The voice Chile” luego de cautivar al estricto jurado y público con una emocionante interpretación de “Él me mintió” en la gala final.

¿QUIÉN ES HADONAIS NIEVES, GANADORA DE “THE VOICE CHILE”?

Hadonais Nieves es una joven cantante de 25 años. Nació en Tinaquillo, pueblo ubicado en el estado de Cojedes, Venezuela. Desde muy pequeña su padre le inculcaba todo con respecto a la música y al mundo artistico, lo cual le ayudó para aprender a cantar desde muy niña. Además, formó parte de los coros de la iglesia hasta los 15 años y las presentaciones escolares.

Ella sentía miedo e inseguridad de sus cualidades, por lo que apareció un profesor que puso toda su confianza en ella y la motivó a explotar lo que más sabía hacer: cantar. Durante el transcurso de los tiempos, un mal episodio formaría parte de su vida. Madre de dos niños, se separó de su anterior pareja cuando estaba embarazada de su segundo hijo.

Asimismo, decidió dejar su país en 2018 por una vacuna que debía colocarse 72 horas antes de dar a luz por un problema genético, medicamento que no pudo encontrar en Venezuela, pero sí en Chile. Hadonais sufrió de depresión posparto y por necesidades económicas tuvo que trabajar luego de 15 días de haber dado a luz, lo que empeoró su situación.

¿CUÁNTO DINERO OBTUVO HADONAIS NIEVES, GANADORA DE “THE VOICE CHILE”?

Hadonais Nieves, ganadora de la temporada, logró ganar un premio de $20 millones de pesos luego de ganar por medio de votación popular. También la venezolana firmó un contrato en Universal Music, mismo sello que trabaja con artistas como Mon Laferte y Denise Rosenthal, entre otros artistas chilenos.

Hasta el momento, la cantante llanera se une a Pablo Rojas, ganador del 2022 de The Voice en Chilevisión y a Luis Pedraza (2015) y Javiera Flores (2016) de las primeras versiones emitidas en Canal 13. Es importante mencionar que la extranjera fue elegida por votación popular como la ganadora teniendo un total de 35,19% de los votos. El concursante que le seguía fue Marcelo Durán con 32,96% de los votos.

Con una disputada votación via SMS los televidentes de The Voice decidieron elegir a Nieves luego de que esta se presentará en el escenario a cantar “Él me mintió”, misma canción que le dio el pase al programa en marzo pasado.