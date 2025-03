Durante los últimos meses, la selección chilena no la viene pasando bien futbolísticamente en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, debido a que se encuentra último en la tabla de posiciones con 10 puntos y pone en riesgo su clasificación a la siguiente cita mundialista. Los malos resultados de La Roja han llevado a los hinchas a cuestionar el trabajo de Ricardo Gareca e incluso a pedir su renuncia como entrenador del equipo. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) han ratificado al ‘Tigre’ en el cargo, a pesar de los fuertes rumores sobre su salida de la selección, aparentemente debido a una razón particular. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE RICARDO GARECA CONTINÚA EN LA SELECCIÓN CHILENA?

En los últimos días, el fútbol chileno vivió momentos de incertidumbre luego de que diferentes medios de comunicación anunciaran la salida de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena. A pesar de la gran expectativa que había en el país sureño en torno a esta noticia, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) de Chile, salió a confirmar que el argentino sigue en el cargo y dejando entrever que sería hasta el final del proceso clasificatorio.

“Los contratos son para cumplirlos. Hay una disposición del cuerpo técnico para seguir, son profesionales que pueden afrontar momentos difíciles, pero tenemos que pensar en la selección. Gareca mostró mucha convicción y confianza en lo que podía hacer. Nada es imposible en el fútbol y tenemos que seguir trabajando con ese objetivo. Gareca continúa hasta el final del proceso. Esto se evalúa partido a partido. No ha habido renuncia”, precisó el presidente de la ANFP.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, confirma que Ricardo Gareca continuará al mando de la selección de Chile 🇨🇱.pic.twitter.com/NcuhtF2QY4 — VSports Team (@VSportsTM) March 28, 2025

Asimismo, los seguidores de La Roja han expresado opiniones encontradas tras la confirmación de Gareca. Mientras algunos aplauden la decisión, considerando que la selección chilena necesita estabilidad para lograr una identidad de juego bajo su dirección, otros piensan que la falta de buenos resultados podría ser razón suficiente para un cambio antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, el diario Olé de Argentina indicó que, en caso deseen prescindir del exentrenador de la selección peruana, la ANFP tendría que afrontar el pago de la rescisión de 1.500.000 dólares.

¿QUÉ TÉCNICO SERÍA EL REEMPLAZANTE DE RICARDO GARECA?

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, fue consultado sobre la posibilidad de ser entrenador de Chile si es que Ricardo Gareca no sigue al mando de la selección chilena. Ante ello, el experimentado estratega dijo lo siguiente: “Yo siempre digo que es mi país y que me gustaría terminar dirigiendo a Chile. Pero, cuando se tenga un proyecto serio para desarrollar”, fue lo que comentó Pellegrini en entrevista con ‘La Jugada’ de Canal Sur Radio.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) han ratificado al ‘Tigre’ en el cargo, a pesar de los fuertes rumores sobre su salida de la selección chilena.

Asimismo, Pellegrini hizo hincapié que no es suficiente con su experiencia para clasificar a La Roja al Mundial. “Si es que voy a pensar que por ser Pellegrini llevaré al equipo al Mundial, me equivocaría”. Además, el popular ‘Ingeniero’ resaltó que se siente muy cómodo en su actual club. “Por su supuesto que sí (si le gustaría firmar un nuevo contrato). Ya tengo cinco años acá y me queda uno más. Me gusta cumplir los contratos que tengo”.

¿CUÁNTO GANAN LOS TÉCNICOS DE SELECCIONES EN SUDAMÉRICA?

Según datos de Finance Football, Ricardo Gareca se encuentra dentro del top 3 de los entrenadores mejor pagados en las Eliminatorias Sudamericanas con un sueldo de 3.7 millones de dólares anuales (166 mil 666 dólares mensuales), solo siendo superado por Marcelo Bielsa y Dorival Júnior. Y es que, gracias al buen antecedente que dejó el ‘Tigre’ al mando de la selección peruana durante siete años, logró que su valor aumentara en la región. Como se recuerda, el técnico argentino pudo clasificar con la Bicolor al Mundial Rusia 2018 después de 36 años, llegó a la final de la Copa América 2019 y, por último, disputó una vez más el repechaje para el Mundial Qatar 2022. A continuación, estos son los llamativos sueldos que cobran los entrenadores en Sudamérica:

Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay: 4 millones de dólares por año

Dorival Júnior en la selección de Brasil: 3.9 millones de dólares por año

Ricardo Gareca en la selección de Chile: 3.7 millones de dólares por año