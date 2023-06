Millones se encuentran a la expectativa del estreno del Live Action de One Piece, el famoso manga que cuenta las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata con habilidades elásticas. El creador del anime ha realizado declaraciones en relación a cómo va la producción de la más esperada entrega que producirá de la mano con el gigante del streaming, Netflix. En esta nota te contaremos qué es lo que dijo Eiichiro Oda y te brindaremos más datos relacionados al tema.

CÓMO VA LA PRODUCCIÓN DE ONE PIECE [LIVE ACTION]

Primero que nada, debemos recordar que la plataforma de streaming Netflix hizo público en 2020 su plan de adaptar el famoso manga “One Piece” en una versión Live Action, una noticia que generó gran expectativa entre los fanáticos.

Ahora bien, el creador del manga, Eiichiro Oda, reveló en una reciente publicación de Shueisha algunos detalles sobre la producción y los años que han sido necesarios para su desarrollo junto a Netflix.

En sus declaraciones, Oda mencionó que el proyecto de la versión Live Action ha estado en proceso durante los últimos cuatro años, incluso mientras trabajaba en la película “One Piece Film: Red” y en “One Piece Stampede”.

En el live action de "One Piece", podremos ver las aventuras de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) en su camino para ser el rey de los piratas. (Foto: Netflix)

Teniendo en cuenta estas declaraciones, se sugiere que se ha invertido un tiempo considerable y esfuerzo en el desarrollo de esta adaptación que llevará a la vida real el apasionante universo del popular manga.

Debemos recordar que los seguidores del manga y el anime tuvieron la oportunidad de conocer al elenco seleccionado para protagonizar la serie. Además, ya se ha confirmado que las grabaciones concluyeron en agosto del año pasado, lo que indica que pronto podremos disfrutar del resultado de todo el arduo trabajo realizado hasta el momento.

Con el anuncio de estas novedades, la expectativa en torno al Live Action de “One Piece” ha alcanzado su punto más alto, y los fans esperan con ansias poder ver la materialización de esta querida historia en la pantalla.

QUÉ ES ONE PIECE

“One Piece” es un manga y anime creado por el mangaka japonés Eiichiro Oda. La historia sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata con habilidades elásticas después de comer una fruta del diablo. Luffy se embarca en un viaje épico en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”, con la esperanza de convertirse en el Rey de los Piratas.

“One Piece” es un manga y anime creado por el mangaka japonés Eiichiro Oda. (Foto: Toei Animation)

La trama de “One Piece” se desarrolla en un vasto mundo lleno de islas, mares peligrosos y misteriosos, y personajes diversos y coloridos. A lo largo de su travesía, Luffy recluta a una tripulación de compañeros leales y poderosos, cada uno con habilidades únicas y sueños personales. Juntos, enfrentan a enemigos poderosos, descubren la historia oculta del mundo y luchan por alcanzar sus metas.

“One Piece” se ha destacado por su narrativa emocionante, personajes memorables y una mezcla equilibrada de acción, comedia, drama y aventura. Ha sido aclamado tanto en Japón como a nivel internacional, convirtiéndose en uno de los mangas y animes más populares y de mayor duración. Además, la serie ha dado lugar a películas, juegos de video y una gran cantidad de merchandising. Su impacto en la cultura pop y su base de fans apasionados lo han convertido en un fenómeno cultural duradero.

QUIÉN ES EIICHIRO ODA

Eiichiro Oda es un reconocido mangaka japonés y el creador del popular manga y anime “One Piece”. Nació el 1 de enero de 1975 en la prefectura de Kumamoto, Japón. Desde una edad temprana, Oda mostró interés en el dibujo y se inspiró en otros mangakas para perseguir una carrera en la industria del manga.

En 1997, Oda lanzó “One Piece”, su obra más conocida y exitosa hasta la fecha. La serie cuenta la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación pirata mientras buscan el tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. Con su narrativa emocionante, personajes memorables y un vasto mundo de aventuras, “One Piece” se ha convertido en uno de los mangas más populares y duraderos de todos los tiempos.

La obra de Oda ha ganado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los años, y su influencia en la industria del manga y el anime es innegable. Su estilo de dibujo único, lleno de detalles y expresividad, ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo. Eiichiro Oda es admirado por su habilidad para crear historias emocionantes y personajes carismáticos, y su dedicación a su obra es evidente en la calidad y la consistencia de “One Piece” a lo largo de sus más de 20 años de publicación.

Aunque no suele aparecer mucho en pantallas, Eiichiro Oda toma las decisiones importantes en One Piece y el manga no volverá hasta dentro de dos semanas con un colorspread en la Weekly Shonen Jump.

QUÉ ES NETFLIX

Netflix es una plataforma de entretenimiento en línea que ofrece una amplia variedad de contenido audiovisual bajo demanda. Fundada en 1997 como un servicio de alquiler de DVD por correo, Netflix se ha convertido en una de las principales compañías de streaming a nivel mundial. Su modelo de negocio se basa en la suscripción mensual, lo que permite a los usuarios acceder a su catálogo de películas, series de televisión, documentales y contenido original exclusivo desde la comodidad de sus dispositivos conectados a internet.

El éxito de Netflix radica en su capacidad para adaptarse a los cambios en la forma en que consumimos contenido audiovisual. A medida que el streaming se volvió más popular, la compañía se alejó del modelo de alquiler de DVD y se enfocó en ofrecer una amplia gama de opciones de entretenimiento en línea. A través de su plataforma intuitiva, los usuarios pueden explorar un extenso catálogo de contenido, encontrar recomendaciones personalizadas y disfrutar de una experiencia de visualización sin interrupciones.

Además de licenciar contenido de estudios y productoras, Netflix también ha invertido en la producción de su propio contenido original. Esto ha llevado a la creación de series aclamadas como “Stranger Things”, “The Crown” y “House of Cards”, así como películas y documentales exclusivos que han ganado premios y reconocimiento a nivel internacional. El enfoque en el contenido original ha permitido a Netflix diferenciarse de sus competidores y atraer a una base de suscriptores leales.

Con su expansión global, Netflix está disponible en casi todos los países del mundo, llegando a millones de hogares. Ha revolucionado la forma en que consumimos entretenimiento, brindando a los espectadores la libertad de elegir qué, cuándo y cómo ver sus programas favoritos. Además, la plataforma ha impulsado la producción y distribución de contenido audiovisual, proporcionando nuevas oportunidades para creadores y artistas.