Es bien sabido de que el aumento de precios de los bienes y servicios en Chile ha perjudicado los bolsillos de la población. Esto se debe, según el Banco Central de Chile, a los retiros de fondos previsionales y a los distintos paquetes de ayuda fiscal implementados por el Gobierno, así como a factores internacionales. De tal manera, en medio de la crisis económica, a través del Instituto de Previsión Social (IPS), se otorga diversos bonos y beneficios adicionales con el objetivo de aliviar la situación financiera de familias y personas vulnerables en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BONOS ESTÁN DISPONIBLES EN CHILE?

En medio de una crisis económica que atraviesan muchas familias chilenas, debido a la falta de empleo u oportunidades, el Gobierno central ofrece diversos bonos y programas exclusivamente dirigidos para este grupo de personas. Estos estipendios, gestionados a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), tienen como finalidad ayudar de manera temporal con dinero para cubrir gastos básicos mientras se encuentran en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

De acuerdo con la plataforma Meridiano, uno de los mecanismos más importantes de protección para los trabajadores que pierden su empleo es el Seguro de Cesantía para los que cuentan con contratos bajo el Código del Trabajo, el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública o en labores de casa particular. Así, la afiliación es automática siempre que se cumplan requisitos de edad y antigüedad laboral, asegurando pagos temporales que contribuyen a sostener la estabilidad financiera durante la búsqueda de un nuevo empleo.

Sin embargo, en caso de no acceder a este programa, el IPS o cajas de compensación brindan otra opción como el Subsidio de Cesantía, que ofrece pagos cada mes hasta por un año, disponibilidad de atención médica gratuita en hospitales y consultorios, e incluye asignaciones familiares y cobertura de gastos funerarios. Entre los requisitos para acceder al beneficio, es necesario contar con un mínimo de 12 meses de cotizaciones recientes, estar inscrito en el registro de cesantía y haber perdido el trabajo por causas involuntarias.

Asimismo, otros de los beneficios existentes y que brinda protección a quienes no disponen de fondos suficientes en su cuenta individual del Seguro de Cesantía es el Fondo de Cesantía Solidario. Para contar con este beneficio debe haber una quiebra del empleador o cese definitivo de la empresa, finalización de contrato a plazo fijo o culminación de la obra y, por último, en situaciones imprevistas o de fuerza mayor. Además, otros beneficios disponibles para la población chilena son: Aporte Familiar Permanente (Ex Bono Marzo), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), Bono de Invierno, Subsidio Único Familiar (SUF), Pensión Garantizada Universal (PGU) y aguinaldos para pensionados.

OTROS BENEFICIOS QUE OTORGA CHILEATIENDE