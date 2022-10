Los ciudadanos de Colombia ya no necesitarán solicitar una visa para viajar a Reino Unido, según lo anunció el presidente colombiano Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, una medida que facilitará e impulsará, seguramente, el turismo; y que se viene adaptando al igual que otras naciones que ya no solicitan este documento a los cafeteros. Sin embargo, aún existen algunos documentos que sí se deben presentar que a continuación te detallaremos.

Agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de Visa de turismo a los visitantes colombianos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2022

Antes de ello es importante recordar que, de esta manera, Reino Unido se suma a las naciones que han retirado la exigencia de la Visa Schengen para colombianos interesados en visitar este territorio con objetivos de turismo, asistencias a eventos internacionales, viajes cortos laborales y estudios de corto plazo, entre otros.

Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suiza son algunos de los países que aparecen en el listado de naciones europeas que ya no exigen visado para el ingreso de turistas colombianos en la que ahora también está el Reino Unido.

Ahora sí, qué documentos sí debo presentar para viajar a Reino Unido si soy de Colombia, en esta nota te contamos.

QUÉ DOCUMENTOS DEBEN PRESENTAR LOS COLOMBIANOS PARA VIAJAR A REINO UNIDO SIN VISA

Según se detallan en medios de comunicación y en las mismas oficinas del Gobierno, por el momento, debido a la poca información que se maneja al respecto, aspectos fundamentales para viajar a un país seguirán siendo vigentes.

Es decir, el pasaporte válido y vigente, tiquetes aéreos que confirmen el regreso al país de procedencia, justificación del motivo de la estancia prevista, comprobación de medios para subsistir durante los días de la visita, no estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión y no ser considerado una amenaza para la seguridad, seguirán siendo normas que todo colombiano debe cumplir a pesar que ya no se solicite visa para Reino Unido.

QUÉ ES UNA VISA

Una visa, o también conocido como un visado, es una autorización condicionada que otorga un país, típicamente a un ciudadano extranjero, para entrar y permanecer temporalmente en dicho país, o para abandonarlo.

Sobre este tipo de documentos, es importante recordar que estos actúan como una norma entre países para legalizar la entrada o estancia de personas en un país donde no tengan nacionalidad o libre tránsito, ya sea por convenios bilaterales entre el país de la nacionalidad de la persona y el país de destino, todo fundamentado por una razón bien definida.

El visado es un documento que se coloca adjunto a los pasaportes por las autoridades para indicar que el documento ha sido examinado y considerado válido para las personas que entran o salen de un país.

Existe una gran variedad de tipos de visado para las personas que deciden solicitar este documento. Entre los que se destacan los de tránsito, que se utiliza para que una persona que deba hacer escala en un país para luego ir a otro, pueda permanecer en esta escala por lo general en un máximo de 3 días; de turista para personas que deseen visitar un país y cuya duración es entre 1 a 3 meses; de trabajo, utilizado solo para laborar; de estudiante, para quienes están matriculados en un centro educativo del país de destino; de diplomático para efectos consulares; de periodista, para los profesionales que tienen que cubrir ciertos eventos que se realizan en un país; de matrimonio, para quienes estén casados con una persona que posea nacionalidad del país de destino; de entrada, exclusivamente para poder presentarse a una aduana migratoria del país de destino, y solicitar ahí la entrada formal; y de salida, un tipo de visa que algunos países exigen a sus ciudadanos cuando desean viajar al extranjero.