En distintos países de Sudamérica continúan desarrollándose grandes proyectos de infraestructura que buscan mejorar la conectividad y responder a los desafíos que plantea la geografía de la región. Entre ellos destaca la construcción de un puente que llamará la atención por sus enormes dimensiones y por la tecnología empleada para garantizar su seguridad en un entorno donde los terremotos, los fuertes vientos y las corrientes marinas representan un reto permanente para la ingeniería. Una vez concluida, esta obra facilitará el traslado entre dos importantes territorios e impulsará el comercio y el turismo. Descubre cuál es este impresionante puente, en qué país se construye y qué características le permitirán resistir algunas de las condiciones naturales más extremas de Sudamérica.

¿CUÁL ES EL PUENTE DEL QUE SE HABLA Y EN QUÉ PAÍS ESTARÁ UBICADO?

El protagonista de este proyecto es el Puente Chacao, una infraestructura que se construye en Chile para unir de manera permanente la isla Grande de Chiloé con el territorio continental. Cuando la obra esté terminada, pasará a formar parte de las construcciones colgantes más extensas de Sudamérica y destacará por su relevancia para mejorar la conectividad de la zona. La estructura permitirá reemplazar el tradicional traslado en ferry, ofreciendo un acceso continuo durante todo el año y facilitando el movimiento de habitantes, visitantes y mercancías.

Puente Chacao. | Foto: Agencia Uno

¿CÓMO SERÁ LA ESTRUCTURA DE ESTE MEGAPROYECTO?

El puente tendrá una longitud de 2.754 metros y contará con cuatro carriles para el tránsito vehicular. Su diseño incorpora tres grandes torres de hormigón armado, una de ellas instalada sobre una formación rocosa ubicada en medio del canal. Además, dispondrá de un tablero de acero de 23,8 metros de ancho y cimentaciones que alcanzan decenas de metros bajo el nivel del mar. Entre sus elementos más llamativos destaca una torre central con forma de “A”, desarrollada para aportar mayor estabilidad y un mejor desempeño estructural.

¿POR QUÉ FUE DISEÑADO PARA RESISTIR TERREMOTOS Y VIENTOS EXTREMOS?

La ubicación del puente obligó a desarrollar una ingeniería preparada para enfrentar condiciones muy exigentes. La obra se encuentra cerca de una zona donde ocurrió el terremoto de Valdivia de 1960, considerado el más fuerte registrado instrumentalmente en el mundo, además de estar próxima a otras fallas geológicas activas. Por esa razón, incorpora sistemas que ayudan a absorber parte de la energía generada durante un sismo y permiten que la estructura tenga mayor flexibilidad. Asimismo, fue proyectado para soportar vientos que superan los 200 kilómetros por hora sin comprometer su funcionamiento, según informa la plataforma El Observador.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁ CUANDO ENTRE EN FUNCIONAMIENTO?

La futura infraestructura permitirá reducir considerablemente el tiempo necesario para cruzar entre el continente y la isla de Chiloé, un recorrido que actualmente depende del servicio de ferry y puede tomar entre 30 y 45 minutos.

Además de agilizar los desplazamientos, el puente fortalecerá la conexión con la Ruta 5, la principal carretera de Chile, que recorre el país de norte a sur y forma parte de la Carretera Panamericana. Gracias a ello, será posible viajar por vía terrestre desde Arica, en el extremo norte chileno, hasta Quellón, en el sur del archipiélago de Chiloé, sin necesidad de utilizar embarcaciones para cruzar el canal.

Las autoridades esperan que esta conexión facilite el transporte de personas y mercancías, fortalezca el comercio, impulse el turismo y contribuya al desarrollo económico de la región. Si el cronograma previsto se mantiene, la habilitación del Puente Chacao está contemplada para el año 2028.