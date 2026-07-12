Así lucirá uno de los puentes colgantes más largos de Sudamérica | Foto: Ministerio de Obras Públicas de Chile
Así lucirá uno de los puentes colgantes más largos de Sudamérica | Foto: Ministerio de Obras Públicas de Chile
Por Redacción EC

En distintos países de Sudamérica continúan desarrollándose grandes proyectos de infraestructura que buscan mejorar la conectividad y responder a los desafíos que plantea la geografía de la región. Entre ellos destaca la construcción de un puente que llamará la atención por sus enormes dimensiones y por la tecnología empleada para garantizar su seguridad en un entorno donde los terremotos, los fuertes vientos y las corrientes marinas representan un reto permanente para la ingeniería. Una vez concluida, esta obra facilitará el traslado entre dos importantes territorios e impulsará el comercio y el turismo. Descubre cuál es este impresionante puente, en qué país se construye y qué características le permitirán resistir algunas de las condiciones naturales más extremas de Sudamérica.

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