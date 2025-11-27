El Black Friday 2025 está a punto de iniciar y miles de peruanos ya preparan sus compras, tanto en tiendas del extranjero como en plataformas digitales. El interés por adquirir productos en el extranjero vuelve a crecer, sobre todo en electrónica, moda, accesorios y artículos para el hogar, lo que incrementa también los riesgos de cometer errores que podrían terminar en gastos inesperados o en la retención de paquetes por parte de Aduanas.

Frente a este escenario, la Sunat dio a conocer una guía orientada a quienes realizarán compras internacionales o viajarán al exterior durante estas fechas de alta demanda. La institución busca que los usuarios tengan claridad sobre qué artículos pueden ingresar sin inconvenientes, cuáles requieren permisos y qué límites deben respetar los pasajeros. A continuación, te contamos qué recomendaciones brinda la entidad.

¿QUÉ RECOMIENDA SUNAT ANTES DE COMPRAR EN BLACK FRIDAY 2025?

Para evitar contratiempos en la importación de productos adquiridos en el exterior, la Sunat aconseja cumplir con los siguientes pasos:

1. Consultar el Asistente Aduanero virtual.

Esta plataforma permite identificar si un artículo está autorizado, restringido o prohibido. Resulta especialmente útil ante el incremento de compras de celulares, tablets, relojes inteligentes y otros equipos de alta demanda durante el Black Friday.

2. Comprobar la homologación de celulares en el portal del MTC.

Todo teléfono adquirido fuera del país debe figurar como homologado para operar correctamente en las redes peruanas. Si el modelo no aparece en la lista oficial, el equipo puede ser retenido en Aduanas, incluso si proviene de una tienda reconocida.

3. Gestionar la autorización de Digemid para medicamentos y equipos médicos.

La importación de productos farmacéuticos y dispositivos clínicos exige un permiso previo que hoy se tramita completamente en línea. Sin esta aprobación, los artículos serán catalogados como mercancías restringidas.

4. No superar el límite permitido de cosméticos para uso personal.

Se permite el ingreso de hasta cuatro unidades sin registro sanitario. Superar esa cantidad puede interpretarse como intención de comercialización.

5. Revisar las restricciones alimentarias establecidas por Digesa.

Alimentos y bebidas deben cumplir regulaciones específicas según el tipo de producto, su presentación y país de origen. Verificar estos requisitos evita rechazos al momento del ingreso.

(Foto: Assist Card)

¿QUÉ DEBEN SABER LOS VIAJEROS QUE TRAERÁN SUS COMPRAS EN EL EQUIPAJE?

Durante el Black Friday, el movimiento de viajeros hacia destinos con fuertes descuentos crece notablemente. En este contexto, la Sunat recuerda que cada persona puede ingresar al país bienes nuevos o usados valorizados hasta en 500 dólares, siempre que sean de uso personal o regalos y no exista indicio de actividad comercial.

También se permite entrar al país dos celulares y una laptop sin impuestos. Para evitar dudas sobre qué equipos ya eran propiedad del viajero, se recomienda registrarlos antes de salir del país en la oficina de Aduanas ubicada en el tercer piso del aeropuerto Jorge Chávez, un trámite que agiliza el retorno.

La Sunat sugiere revisar el portal “Bienvenido al Perú”, donde se actualizan los montos permitidos, las autorizaciones requeridas y las restricciones para viajeros y compradores online, información clave para reducir demoras y evitar gastos adicionales, según informa Infobae.

