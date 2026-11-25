El próximo 27 de noviembre llegará una nueva edición del Black Friday, una jornada comercial que despierta el interés de miles de consumidores por la posibilidad de conseguir productos con descuentos y anticipar las compras de fin de año. En el mercado peruano, las expectativas son altas: las operaciones del comercio minorista formal alcanzarían un valor superior a los US$ 12 millones, mientras que el gasto promedio por cliente rebasaría los S/ 350, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Aunque las rebajas pueden representar una buena oportunidad para cuidar el presupuesto, las compras digitales también requieren ciertas precauciones. No basta con encontrar un precio atractivo: resulta fundamental comprobar que el producto cumpla con lo anunciado, conocer las condiciones de venta y asegurarse de que la operación se realice mediante canales confiables. Estos cuidados permiten reducir los riesgos de fraude y evitar inconvenientes durante la adquisición.

¿Cómo identificar una página web segura durante el Black Friday?

Uno de los primeros pasos consiste en comprobar que la tienda virtual sea auténtica. Para ello, se recomienda escribir directamente la dirección de la página oficial o ingresar mediante su aplicación autorizada. También es importante observar con detenimiento el nombre del dominio, pues algunos sitios fraudulentos utilizan direcciones muy parecidas a las originales, incorporando caracteres, cifras o palabras adicionales para confundir a los compradores.

Asimismo, conviene desconfiar de las promociones que llegan mediante enlaces desconocidos en mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones de redes sociales. Antes de proporcionar cualquier información, lo mejor es verificar que el enlace corresponda realmente al comercio en el que se desea realizar la compra.

¿Qué debes revisar antes de pagar por un producto?

Encontrar una oferta llamativa no significa que necesariamente sea la mejor alternativa. Antes de confirmar el pedido, es conveniente examinar las especificaciones del artículo, consultar el importe total y comprobar si existen cargos adicionales por transporte. También se deben conocer los tiempos estimados de entrega y las condiciones establecidas para cambios o devoluciones.

En el caso de Mercado Libre, los consumidores tienen la posibilidad de consultar las calificaciones y los antecedentes de cada vendedor. Su sistema de reputación, que utiliza el color verde para identificar determinados niveles de desempeño, permite conocer mejor el historial del comerciante y contar con referencias adicionales antes de elegir dónde comprar.

¿Por qué debes evitar los pagos y coordinaciones fuera de la plataforma?

Otra recomendación importante es mantener todas las gestiones dentro del entorno digital donde se inició la operación. Esto comprende el pago, el seguimiento del pedido, las coordinaciones de entrega y las comunicaciones relacionadas con una eventual incidencia. Aceptar propuestas para continuar la transacción mediante WhatsApp, realizar depósitos directos o ingresar a enlaces externos puede dejar al comprador sin los mecanismos de respaldo que ofrece la plataforma.

Por ese motivo, incluso cuando el vendedor proponga una alternativa que parezca más rápida o conveniente, es preferible no abandonar los canales oficiales. De esta manera, queda registrado el desarrollo de la operación y existe mayor facilidad para hacer seguimiento si aparece algún inconveniente.

¿Cómo proteger tus datos personales y bancarios al comprar online?

La seguridad también depende de la información que comparte cada usuario durante una transacción. Las contraseñas, claves de acceso, códigos de confirmación y credenciales bancarias deben mantenerse en privado. No se deben proporcionar estos datos a desconocidos mediante llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos o conversaciones en redes sociales.

Los consumidores deben estar atentos a cualquier solicitud sospechosa que pretenda obtener información confidencial bajo el argumento de confirmar una compra, liberar un pedido o validar un supuesto descuento. Ante estas situaciones, lo recomendable es acudir directamente a los canales oficiales de atención y comprobar si existe alguna gestión pendiente.

¿Qué protección tienes si tu compra presenta algún problema?

Finalmente, antes de completar un pedido es conveniente conocer qué alternativas ofrece la plataforma cuando una operación no termina como estaba previsto. Revisar las condiciones de atención al cliente y los procedimientos para presentar reclamos puede marcar la diferencia si el artículo nunca llega o presenta características distintas a las ofrecidas.

En Mercado Libre existe el programa denominado “Compra Protegida”, que contempla mecanismos de respaldo cuando el comprador no recibe el producto o este llega defectuoso, incompleto o diferente a lo anunciado. La plataforma también permite iniciar solicitudes de devolución y, cuando el inconveniente no logra solucionarse directamente con el vendedor, puede intervenir para gestionar el reembolso, de acuerdo con las condiciones del programa. Así, tomar algunas precauciones antes de pagar puede ayudar a disfrutar de las promociones del Black Friday sin exponerse innecesariamente a riesgos.