La Nochevieja y las primeras horas del 1 de enero suelen ser los momentos en que más se consume alcohol durante las fiestas. Sin embargo, quienes exceden en las bebidas pueden enfrentar un amanecer de Año Nuevo incómodo. El consumo excesivo de alcohol puede provocar resaca, con síntomas como mareos, dolor de cabeza y náuseas. A continuación, te contamos algunos consejos para prevenir estas molestias antes de que comience la celebración. Recuerda: beber en exceso nunca es recomendable.

1. Mantén tu cuerpo hidratado. El alcohol funciona como un diurético, lo que significa que dificulta la retención de agua en el organismo y provoca una mayor pérdida de líquidos a través de la orina. Esto puede causar dolor de cabeza, cansancio y sensibilidad a la luz si no te mantienes bien hidratado. Una buena práctica es alternar bebidas alcohólicas con agua para evitar emborracharse rápidamente y reducir la deshidratación.

2. Evita el paracetamol. Aunque muchos lo toman pensando que aliviará la resaca, en realidad puede ser perjudicial. El paracetamol es procesado por el hígado, y cuando hay alcohol en el cuerpo, sus efectos tóxicos pueden intensificarse, causando más daño que alivio.

3. Duerme lo suficiente. El alcohol altera la calidad del sueño, así que una de las formas más efectivas de recuperarte es asegurarte de descansar varias horas. Dormir bien ayuda a que el cuerpo se recupere y minimiza los síntomas de la resaca.

4. No sigas bebiendo. Existe la creencia de que continuar tomando alcohol “corta” la resaca, pero esto es falso. Seguir bebiendo solo eleva los niveles de alcohol en sangre, prolonga la embriaguez y retrasa la recuperación.

5. Come antes de beber. Consumir alimentos antes de beber retrasa la absorción del alcohol en la sangre, lo que mantiene los niveles más bajos y reduce la intensidad de los síntomas de la resaca. Es importante recordar que el exceso de alcohol siempre es dañino, especialmente para órganos como el hígado, que se encargan de metabolizarlo.

¿Quieres atraer dinero en 2026? Este es el color que debes usar en tu fiesta de Fin de Año, según Feng Shui

Según la plataforma AD (Arquitectura y Diseño), en el Feng Shui se considera que la prosperidad, la abundancia e incluso la felicidad pueden potenciarse mediante la decoración, utilizando colores, formas y objetos adecuados. Estar rodeado de buena energía podría favorecer la economía familiar, especialmente al incorporar tonalidades asociadas con el dinero y la abundancia, como el verde, amarillo, dorado o morado. A continuación, se presentan los colores recomendados para crear un ambiente equilibrado y armonioso:

Verde: Este color simboliza riqueza y crecimiento económico. En el hogar, se puede integrar mediante plantas, cojines, o paredes pintadas en tonos suaves. En la cocina es muy apropiado, ya que conecta con la frescura y naturalidad de los alimentos según el Feng Shui. Además, sus matices más suaves transmiten paz y esperanza, siendo perfectos para dormitorios y baños.

Morado y Amarillo: Estos tonos son esenciales al momento de decorar y pintar el hogar. El morado, también llamado púrpura, simboliza la riqueza interior, considerada en el Feng Shui como la fuente de energía que influye en todo lo que rodea a las personas. Sus diferentes matices representan nuevos comienzos y se asocian con la abundancia. Por su parte, el amarillo está relacionado con la alegría, la felicidad y las energías positivas. Además, este color favorece la claridad mental y la inteligencia, siendo útil al tomar decisiones financieras o relacionadas con el dinero.

Dorado: En el Feng Shui, el dorado se asocia con la riqueza y la buena fortuna, por lo que es recomendable incluirlo en la decoración del hogar. Este color puede incorporarse en el comedor, la cocina o mediante objetos decorativos como figuras, amuletos y artesanías. En la tradición china, muchas esculturas y adornos utilizan el dorado para atraer prosperidad y abundancia al ambiente.

Frases de Fin de Año 2026: saludos, mensajes y más para compartir en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y más

Al comenzar un nuevo año, todos buscan transmitir deseos de prosperidad y felicidad a sus seres queridos. Con nuestras frases, podrás enviar saludos llenos de éxito y buenos augurios para tus familiares y amigos en 2026.

No dejes pasar la oportunidad de mandar un mensaje de Feliz Año a quienes más quieres. A continuación, te ofrecemos nuestra selección de frases de Año Nuevo 2026, para que tus saludos sean originales, creativos y llenos de buena energía para iniciar el año con el pie derecho.

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti...

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

En este nuevo capítulo de la vida, deseo que tus días se llenen de risas, alegrías, aprendizajes y nuevas aventuras. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz y bendecido Año Nuevo para todos! Que como mínimo, sean tan felices como este año, y que encuentren siempre alegría en su camino.

VIDEO RECOMENDADO