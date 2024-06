El dolor por la pérdida de un ser querido es una experiencia que puede afectar profundamente a cualquier persona, sin importar su posición o fama. Tal es el caso de Christian Cueva, quien se vio marcado por la triste noticia del fallecimiento de su abuelo materno, que ocurrió el pasado martes 11 de junio en Trujillo, la ciudad natal del futbolista. Según los informes de los medios, el familiar de ‘Aladino’ sufrió un accidente doméstico y, aunque recibió atención médica en su hogar, lamentablemente no logró resistir.

Tras la lamentable noticia, el jugador no ha emitido ningún comentario hasta el momento sobre el impacto emocional que esta pérdida ha tenido en él; sin embargo, su padre Luis Cueva ha compartido algunos detalles sobre cómo está enfrentando su hijo esta difícil situación, especialmente considerando que ocurrió apenas días antes del inicio de la Copa América 2024.

¿CÓMO AFECTÓ A CHRISTIAN CUEVA EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELO MATERNO?

Primero que nada, Luis Cueva indicó que la noticia del fallecimiento de su suegro llegó de forma repentina a toda la familia, describiendo el hecho como “un dolor que no se esperaba”. Luego, explicó cómo es que su hijo quedó afectado por la partida de su familiar.

“Es demasiado duro para él. (...) Está muy golpeado. Sabemos también que tiene un compromiso importante en su vida deportiva. Él está un poquito reconfortado, pero es difícil. Acaba de llamar a su mamá y está muy golpeado”, compartió el padre de Christian.

Después, Luis Cueva recordó con mucho afecto a su suegro, describiéndolo como alguien que tenía un gran cariño por sus nietos e hijos. En esta línea, mencionó que su hijo Christian era su nieto engreído, según recoge Infobae Perú.

“Siempre que Christian venía a verlo, le daba un abrazo y había lágrimas de emoción por ver a su nieto avanzando y cumpliendo sus sueños en el ámbito futbolístico”, comentó Luis.

Por otro lado, el padre del futbolista reconoció la dificultad de que su hijo Christian pueda estar presente en el sepelio debido a la distancia y a la prontitud del evento, especialmente porque el deportista se encuentra entrenando con la selección peruana.

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE CHRISTIAN CUEVA Y SU ABUELO?

De acuerdo con Jorge Bravo, tío del futbolista e hijo del familiar recientemente fallecido, manifestó que Christian Cueva siempre mantuvo un vínculo cercano con su abuelo, lo que resalta la importancia y el afecto mutuo que compartían. En esta línea, Bravo contó que el futbolista apodó a su abuelo como ‘Maestro Roshi’ (personaje de la serie ‘Dragon Ball’) debido a que le aconsejaba constantemente.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE JORGE FOSSATI A CHRISTIAN CUEVA?

El mensaje del director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, hacia Christian Cueva, estuvo centrado en el apoyo y la solidaridad en medio del difícil momento que el futbolista atraviesa por el fallecimiento de su abuelo.

El estratega uruguayo destacó que, a pesar de la competencia deportiva en la Copa América 2024, es importante dejar de lado los temas futbolísticos para brindar apoyo humano a un jugador que está pasando por un complicado momento.

¿CHRISTIAN CUEVA PODRÍA JUGAR PRONTO CON LA SELECCIÓN PERUANA?

Respecto al aporte futbolístico de ‘Aladino’, Jorge Fossati fue muy claro que lo tiene en una especial consideración, y espera el momento preciso para que sea considerado en un partido de la blanquirroja.

“A mí lo que me interesa es que (Cueva) esté bien en todo sentido y ahí sí poderlo arriesgar, si vemos que está en esas condiciones ya para el viernes, bárbaro, y sino seguiremos viendo día a día porque se trata de un jugador a mi gusto muy importante”, declaró a la prensa el estratega uruguayo.

Por otro lado, remarcó que no hacerlo jugar en el amistoso de este viernes ante El Salvador no es determinante para incluirlo o dejarlo fuera de la lista final.

“Sería muy bueno que tuviera minutos, pero si no tiene minutos no quiere decir que eso sea determinante para que quede afuera (de la Copa América)”, explicó Fossati. “Por ahí prefiero el sábado darle más palo y que el viernes no entre ni 10 minutos, me va a ser más efectivo y tranquilizador para ponerlo en la lista si tiene 3-4 entrenamientos palo y palo”, finalizó.