Este martes 25 de junio Argentina jugó un intenso partido contra Chile como parte de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. Este encuentro no estuvo libre de controversias y una de ellas fue un momento en que se puede ver al delantero argentino Nicolás Gonzáles colgándose del tobillo del chileno Mauricio Isla. Descubre cuál fue la extraña reacción del jugador de la albiceleste tras conocer la existencia de una foto que lleva plasmado este momento.

¿Cuál fue la reacción de Nico González a la foto donde se cuelga del tobillo de Mauricio Isla?

Durante el último partido entre las selecciones argentina y chilena por la Copa América 2024, un frustrado ataque de González ocasionó que terminara colgado de Mauricio Isla. Una fotografía captó el momento justo en el que se le ve agarrando el tobillo del jugador chileno. Esta imagen no tardó en viralizarse tras la victoria de Argentina por 1-0.

Muchos aficionados creerían que González no querría mencionar ni recordar esta situación. Sin embargo, parece ser todo lo contrario, ya que después del partido no dudó en publicar esta misma foto a través de sus historias de Instagram, acompañada de algunos emojis que, aunque no dicen nada explícitamente, bien podrían demostrar cierta vergüenza por lo sucedido.

La viral imagen que el mismo Nicolás González compartió en Instagram. Captura: @nicoigonzalez

Su reacción no pasó desapercibida y en redes muchos espectadores de la Copa América sienten que el jugador argentino se está burlando de lo ocurrido, teniendo en cuenta que la polémica situación no fue sancionada. Por otro lado, hay quienes señalan que simplemente está reconociendo que cometió un error y, debido a que no fue sancionado, se siente avergonzado al respecto.

¿Cuál es el fixture de la Copa América 2024?

GRUPO A

Fecha 1

Argentina vs. Canadá | Jueves 20 de junio a las 7:00 pm | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

| Jueves 20 de junio a las 7:00 pm | Mercedes Benz Stadium (Atlanta) Perú vs. Chile | Viernes 21 de junio a las 7:00 pm | T&T Stadium (Arlington, Texas)

Fecha 2

Perú vs. Canadá | Martes 25 de junio a las 5:00 pm | Children’s Mercy Park (Kansas City)

| Martes 25 de junio a las 5:00 pm | Children’s Mercy Park (Kansas City) Chile vs. Argentina | Martes 25 de junio a las 8:00 pm | Metlife Stadium (East Rutherford)

Fecha 3

Argentina vs. Perú | Sábado 29 de junio a las 7:00 pm | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

| Sábado 29 de junio a las 7:00 pm | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Canadá vs. Chile | Sábado 29 de junio a las 7:00 pm | Inter&Co Stadium (Orlando)

GRUPO B

Fecha 1

Ecuador vs. Venezuela | Sábado 22 de junio a las 5:00 pm | Levi’s Stadium (Santa Clara)

| Sábado 22 de junio a las 5:00 pm | Levi’s Stadium (Santa Clara) México vs. Jamaica | Sábado 22 de junio a las 8:00 pm | NGR Stadium (Houston)

Fecha 2

Ecuador vs. Jamaica | Miércoles 26 de junio a las 5:00 pm | Allegiant Stadium (Las Vegas)

| Miércoles 26 de junio a las 5:00 pm | Allegiant Stadium (Las Vegas) Venezuela vs. México | Miércoles 26 de junio a las 8:00 pm | SoFi Stadium (Inglewood)

Fecha 3

Jamaica vs. Venezuela | Domingo 30 de junio a las 7:00 pm | Q2 Stadium (Austin)

| Domingo 30 de junio a las 7:00 pm | Q2 Stadium (Austin) México vs. Ecuador | Domingo 30 de junio a las 7:00 pm | State Farm Stadium (Glendale)

GRUPO C

Fecha 1

Estados Unidos vs. Bolivia | Domingo 23 de junio a las 5:00 pm | AT&T Stadium (Arlington, Texas)

| Domingo 23 de junio a las 5:00 pm | AT&T Stadium (Arlington, Texas) Uruguay vs. Panamá | Domingo 23 de junio a las 8:00 pm | Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Fecha 2

Panamá vs. Estados Unidos | Jueves 27 de junio a las 5:00 pm | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

| Jueves 27 de junio a las 5:00 pm | Mercedes Benz Stadium (Atlanta) Uruguay vs. Bolivia | Jueves 27 de junio a las 8:00 pm | Metlife Stadium (Est Rutherford)

Fecha 3

Bolivia vs. Panamá | Lunes 01 de julio a las 8:00 pm | Inter&Co Stadium (Orlando)

| Lunes 01 de julio a las 8:00 pm | Inter&Co Stadium (Orlando) Estados Unidos vs. Uruguay | Lunes 01 de julio a las 8:00 pm | GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

GRUPO D

Fecha 1

Colombia vs. Paraguay | Lunes 24 de junio a las 5:00 pm | NGR Stadium (Houston)

| Lunes 24 de junio a las 5:00 pm | NGR Stadium (Houston) Brasil vs. Costa Rica | Lunes 24 de junio a las 6:00 pm | SoFi Stadium (Inglewood)

Fecha 2

Colombia vs. Costa Rica | Viernes 28 de junio a las 5:00 pm | State Farm Stadium (Glendale)

| Viernes 28 de junio a las 5:00 pm | State Farm Stadium (Glendale) Paraguay vs. Brasil | Viernes 28 de junio a las 8:00 pm | Allegiant Stadium (Las Vegas)

Fecha 3

Costa Rica vs. Paraguay | Martes 2 de julio a las 8:00 pm | Q2 Stadium (Austin)

| Martes 2 de julio a las 8:00 pm | Q2 Stadium (Austin) Brasil vs. Colombia | Martes 2 de julio a las 8:00 pm | Levi’s Stadium (Santa Clara)

