Han pasado más de 40 años desde el estreno de ‘The Shining’, la icónica película de terror dirigida por Stanley Kubrick que marcó a toda una generación. Entre las escenas más recordadas aparece un pequeño niño recorriendo en triciclo los interminables pasillos del Hotel Overlook, sin imaginar que su imagen quedaría grabada en la historia del cine. Se trata de Danny Lloyd, el actor infantil que interpretó a Danny Torrance y que, tras alcanzar fama mundial siendo apenas un niño, optó por desaparecer completamente de Hollywood. Hoy, su vida es totalmente distinta y sus recientes apariciones han sorprendido a miles de seguidores de la película. Aunque muchos pensaban que continuaría ligado al cine, el exactor eligió un camino completamente alejado de la fama y enfocado en la educación. A continuación, te contamos qué ocurrió con Danny Lloyd y por qué decidió alejarse para siempre de la actuación.

¿CÓMO LUCE HOY EL NIÑO DE THE SHINING?

Actualmente, Danny Lloyd tiene una vida muy diferente a la que muchos imaginarían para una exestrella infantil. El exactor vive en Kentucky, Estados Unidos, donde trabaja como profesor de Biología y lleva una rutina enfocada en la enseñanza y su familia. Junto a su esposa y sus cuatro hijos, reside en una zona rural alejada del mundo del espectáculo.

Su transformación física también ha llamado la atención de los fanáticos de ‘The Shining’, ya que luce completamente distinto al pequeño niño que apareció en la famosa cinta de 1980. Durante varios años, incluso muchos de sus compañeros de trabajo desconocían que había participado en una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos junto a Jack Nicholson.

Pese a abandonar Hollywood hace décadas, Lloyd aseguró sentirse feliz con el rumbo que tomó su vida. “No me arrepiento de haber dejado la actuación. Me gusta mucho mi vida actual. Ser profesor es un trabajo importante y me llena por completo”, comentó en una entrevista que recogió la plataforma El Tiempo.

Danny Lloyd dio vida al pequeño Danny Torrance de 5 años. (Foto: Difusión)

¿POR QUÉ DANNY LLOYD DECIDIÓ ALEJARSE DE HOLLYWOOD?

Después del éxito de ‘The Shining’, Danny Lloyd continuó asistiendo a castings y participó en algunas producciones menores. Sin embargo, su carrera no logró despegar nuevamente y, con el paso del tiempo, perdió interés en seguir actuando.

El exactor explicó que, aunque disfrutó la experiencia cuando era niño, la emoción fue desapareciendo mientras crecía. “No diría que me molestó. Siempre lo disfruté, era emocionante. Pero a medida que crecía, se volvió un poco aburrido”, declaró años después al recordar esa etapa de su vida.

Además, señaló que su familia nunca lo obligó a permanecer en la industria del entretenimiento, lo que le permitió enfocarse en sus estudios y construir una vida fuera de las cámaras desde muy joven.

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA DE DANNY LLOYD DURANTE EL RODAJE DE ‘THE SHINING’?

Uno de los detalles más sorprendentes sobre la grabación de ‘The Shining’ es que Danny Lloyd nunca supo que estaba filmando una película de terror. Debido a que tenía solo ocho años, el equipo liderado por Stanley Kubrick evitó mostrarle las escenas más perturbadoras y le hizo creer que se trataba de una historia familiar ambientada en un hotel.

Gracias a esa decisión, el menor pudo participar en el rodaje sin exponerse al contenido más aterrador de la producción. Con el paso de los años, Lloyd ha recordado esa experiencia con tranquilidad y satisfacción, manteniéndose siempre alejado de la fama que marcó su infancia.

Danny Lloyd en una escena de "El resplandor"