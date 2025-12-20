Corrió seis rounds, hasta que su rival se animó a pegar y todo acabó. El youtuber Jake Paul cayó por K.O. ante el boxeador británico Anthony Joshua en una pelea de exhibición realizada la noche del viernes en la ciudad de Miami, Florida, y transmitida en exclusiva por Netflix.

Joshua dominó toda la pelea, sin embargo, sería recién en el sexto round que se alzó con el triunfo, cuando de un derechazo lanzó al suelo a la personalidad de YouTube.

El combate estaba pactado para ocho rounds de dos minutos cada uno. En los primeros cinco, Paul --quien llegó con un outfit que rendía homenaje a Hulk Hogan-- se tropezó más de una vez, tal vez con la intención de alargar una pelea en la que no tenía chance alguna de salir victorioso.

JAKE PAUL TAKES THE RING TO FIGHT ANTHONY JOSHUA.



WE ARE UNDERWAY. LIVE NOW ONLY ON NETFLIX. #JakeJoshua pic.twitter.com/J0iEOAKlUA — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Como es habitual en estos eventos de Netflix, decenas de famosos se dieron cita en el Kaseya Center de Florida para apreciar los diversos combates programados para la noche.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Aunque fue un combate antecedido por mucha polémica, tras su triunfo, el británico Joshua no dudó en levantar el brazo de su rival de turno, un sangrante Paul.

“Quiero agradecer a toda la gente que vino aquí esta noche (…) quiero darle el reconocimiento a Jake por haberlo intentado, por haberme enfrentado. “Se paró como un hombre, y a todo hombre que se ponga los guantes hay que darle respeto”, dijo Anthony Joshua en declaraciones tomadas tras su reconocimiento como ganador.

TERMINÓ SANGRANDO Y SE TOMA DESCANSO

A su turno, Jake Paul agradeció la oportunidad de tener en frente a un boxeador de la talla de Joshua.

“Me siento bien. Me divertí mucho. La pasé muy bien. Estoy agradecido con Dios por lograr actuaciones como esta. Anthony es un gran boxeador. Yo regresaré más fuerte y lo haré ganando”.

El youtuber, que terminó con la mandíbula fracturada, anunció que se tomará un tiempo de descanso porque lleva “seis años boxeando”.

Así quedó el youtuber Jake Paul tras ser noqueado por Anthony Joshua.

Anthony Joshua llevaba más de un año ‘retirado’ del boxeo. Esto tras su derrota en septiembre de 2024 ante Daniel Dubois. En todo este tiempo, el excampeón priorizó compromisos económicos.