El excampeón de los pesos pesados Anthony Joshua logró un nocaut en el sexto asalto ante el youtuber convertido en boxeador JakePaul, a quien causó una “doble fractura de mandíbula” en una pelea de exhibición.

Esta pelea, que despertó temores por la seguridad de Paul y reunió a varias celebridades, enfrentó a dos boxeadores de niveles y complexiones muy desiguales por una bolsa estimada en 184 millones de dólares.

El golpe decisivo de Joshua hizo sangrar la boca de su contendiente, quien incluso desde el final del combate previó que su mandíbula estaba fracturada.

Tras confirmarse la lesión, Paul pasó por el quirófano el sábado para tratarse una “doble fractura de mandíbula”, según informó en redes sociales.