Con la llegada del verano y las celebraciones de Año Nuevo, miles de personas se desplazarán hacia las playas del sur de Lima, convirtiendo estas zonas en uno de los principales puntos de concentración durante las fiestas. El aumento de visitantes eleva también el riesgo de accidentes y emergencias médicas, por lo que las autoridades han reforzado su capacidad de respuesta.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud activó un plan especial de atención en playas y distritos costeros, con el objetivo de garantizar asistencia oportuna frente a cualquier incidente durante las celebraciones. Conoce cómo se ha organizado este despliegue, qué servicios estarán disponibles y qué recomendaciones debes tener en cuenta para disfrutar del Año Nuevo con mayor seguridad.

¿CÓMO SERÁ EL DESPLIEGUE DE EMERGENCIAS DEL MINSA EN LAS PLAYAS DEL SUR?

El Minsa, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), ha implementado un operativo especial en los balnearios de mayor concurrencia del sur de Lima, como Lurín, Punta Hermosa y San Bartolo. Esta estrategia contempla la presencia de ambulancias ubicadas en zonas clave para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

En total, se han puesto en operación 28 ambulancias, distribuidas estratégicamente en puntos con alta afluencia de público. A este refuerzo se suman las bases permanentes que ya funcionan en distritos costeros, lo que permite ampliar la cobertura sanitaria durante la jornada festiva, según explica Infobae.

Foto referencial. (PEDRO PRADO / AFP).

¿QUÉ TIPO DE EMERGENCIAS SE BUSCA ATENDER DURANTE AÑO NUEVO?

Las autoridades sanitarias han tomado en cuenta los incidentes más frecuentes que suelen registrarse durante celebraciones masivas en playas. Entre las principales situaciones que el SAMU está preparado para atender se encuentran:

Atragantamientos, especialmente relacionados con el consumo de alimentos.

Quemaduras provocadas por el uso de pirotécnicos.

Caídas y golpes producto de aglomeraciones o consumo de alcohol.

Malestares repentinos que requieran traslado inmediato a un centro de salud.

El objetivo del operativo es actuar en los primeros minutos, considerados decisivos para evitar complicaciones mayores.

¿CUÁNTOS PROFESIONALES DE LA SALUD ESTARÁN EN ALERTA?

El plan del Minsa incluye la participación de más de 400 profesionales de la salud, entre personal de ambulancias y operadores de la línea de emergencias. Estos equipos trabajarán las 24 horas, manteniéndose en alerta máxima durante toda la celebración de Año Nuevo.

La coordinación entre las unidades móviles y los centros de atención permite una respuesta articulada, tanto en playas como en otros puntos estratégicos de Lima Metropolitana, donde también se prevé un incremento de emergencias.

Foto: Agencia Andina

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBE SEGUIR LA POBLACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA?

El Ministerio de Salud exhorta a los veraneantes a priorizar la prevención y actuar con calma ante cualquier incidente. En caso de quemaduras, se recomienda enfriar la zona afectada únicamente con agua fría y evitar remedios caseros. Si ocurre una caída, es importante no mover a la persona hasta que llegue personal especializado.

Asimismo, ante cualquier emergencia médica, se debe llamar de inmediato a la Línea 106 del SAMU, servicio gratuito que brinda orientación y coordina el envío de ambulancias. Tener a la mano los números de emergencia puede marcar la diferencia durante una celebración con alta concentración de personas.

