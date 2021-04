La pandemia del COVID-19 sigue golpeando la economía y la salud de los peruanos. Por esa razón, con el fin de reducir la tasa de contagios y fallecidos por el coronavirus, de acuerdo a las medidas establecidas por el Gobierno , desde hoy lunes 26 de abril será obligatorio el uso de doble mascarilla en los locales con riesgo de aglomeración.

¿En qué lugares rige el uso obligatorio de la doble mascarilla?

El Decreto Supremo 083-2021-PCM , publicado hoy en el diario El Peruano , señala que este doble accesorio de protección será de uso obligatorio en centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias. Además de esto, también se le pide a los ciudadanos usar el protector facial en estos establecimientos.

Cabe mencionar que, de ahora en adelante, todas las regiones de Perú deben obedecer dicha orden. Además, se deberá mantener el uso de una sola mascarilla para transitar por la vía pública.

MIRA AQUÍ: Congreso de la República aprobó ley que autoriza a privados a adquirir vacunas COVID-19

¿Por qué se debe usar doble mascarilla?

El Ministerio de Salud (Minsa) invitó a usar la doble mascarilla para obtener una mayor barrera ante el contagio del coronavirus. Esto debido a que el virus se transmite por aerosoles o gotículas respiratorias suspendidas en el aire, sobre todo en espacios cerrados y sin buena ventilación.

“Si voy a estar en la calle o en algún lugar abierto un respirador KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica y otra de tela) me va a proteger, pero si estoy en un sitio donde hay aglomeración como el transporte público o mercado, ahí sí es importante usar el protector facial ya que cumple la función de proteger los ojos”, señaló la infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, Lely Solari.

Asimismo, Solari emitió su opinión sobre las mascarillas de tela, las cuales brindarían solo un 30 % o 40 % de protección: “Ya no son una medida preventiva suficiente para frenar el coronavirus, puesto que pueden no estar bien confeccionadas, tener agujeros y no lograr un buen ajuste”.

VIDEO RECOMENDADO

Uso de doble mascarilla y protector facial es obligatorio desde hoy 26 de abril

TE PUEDE INTERESAR