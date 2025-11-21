El consumo de productos nutritivos fortalece el cuerpo humano, lo regula y termina generando que tanto huesos como músculos queden aptos para el cumplimiento de diversas actividades diarias. Al respecto, resultan llamativos los aportes brindados por parte del atún enlatado , y cuya conservación evidencia diversas presentaciones, siendo las versiones en aceite y agua aquellas que generan cierta duda en cuanto a diferencias se refiere.

CONOCE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ATÚN EN ACEITE Y CONSERVADO EN AGUA Y CUÁL RESULTA MÁS SALUDABLE

A diario, las familias del mundo terminan consumiendo diversos alimentos y platillos que incluyen desde verduras hasta el popular atún enlatado cuyas presentaciones o versiones evidencian variedad mediante el rotulado.

Si bien no se recomienda ingerirlo todos los días, este pescado sin duda nos aporta grandes beneficios, aunque conservado de tal forma debemos considerar adquirirla en aceite o agua.

La información brindada por parte de especialistas, hoy revela que el popular atún enlatado y utilizado para la preparación de diversas comidas, posee tantos privilegios que debe medirse lo siguiente al momento de decidir incorporarlo a dieta:

ATÚN EN ACEITE

- Aporte de más calorías.

- Conservación de más vitamina D (liposoluble).

- Presentación de niveles de selenio ligeramente superiores a los encontrados en agua.

- A diferencia de la conservación en agua, parte del omega-3 aportado se mezcla con el aceite y termina desechado al ser escurrido.

ATÚN EN AGUA

- Aporte de menos calorías.

- Estos dos tipos de omega-3, el EPA y DHA, se logran mantener mejor que en aceite.

Resulta importante destacar que más allá de ambas versiones o presentaciones, el atún como tal resulta muy beneficiosa para los seres humanos, y una salud que puede cuidarse incluyéndola en dieta diaria conformada por desayunos, pastas, y hasta almuerzos encebollados.

LOS BENEFICIOS QUE APORTA EL CONSUMO DE ATÚN ENLATADO

Alto contenido de proteína de calidad que te puede ayudar a mantener masa muscular, reparar tejidos y contribuir a la saciedad.

Fuente importante de ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, que figuran asociados con la reducción de inflamaciones, y mejora de la salud cardiovascular.

Aporte de micronutrientes relevantes como la vitamina D y el selenio que favorece la función tiroidea, y la reproducción y defensa antioxidante del organismo.

que favorece la función tiroidea, y la reproducción y defensa antioxidante del organismo. Contribución a una dieta equilibrada gracias a buen aporte también de grasas saludables, proteína y micronutrientes esenciales.

EL ALIMENTO QUE MUCHOS DESCONOCEN, PERO APORTA GRAN CANTIDAD DE PROTEÍNA ASÍ COMO EL ATÚN

Hoy la dieta diaria de miles de millones de personas a nivel global, suele estar conformada por frutas y verduras, entre otros alimentos saludables, sin embargo podría faltarle uno que probablemente muchos desconocen, pero que contiene cuatro veces más proteínas que la propia leche.

A continuación vamos a referirnos de manera puntual al requesón como el producto elaborado a partir de grumos que se forman al combinarse el ácido con leche de vaca pasteurizada descremada, y figura asociado a la exitosa formación de masa muscular sin el aumento de peso muchas veces difundido.

De acuerdo a información compartida por el gobierno español, dicho alimento no es un queso como tal, sino más bien un lácteo utilizado “con frecuencia en platos fríos, calientes, dulces o salados”, y cuyo consumo te permite obtener “proteínas de alto valor biológico, fósforo, sodio, calcio” y también niacina.

Cabe resaltar con respecto a sus beneficios, que el requesón natural sin azúcares añadidos ni grasas saturadas, promueve el control del azúcar en sangre, estimula la salud intestinal, otorga fortalecimiento óseo, y asimismo termina contribuyendo a consolidar una dieta equilibrada.