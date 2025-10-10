Durante octubre de 2025, la Luna volverá a ser protagonista del cielo nocturno con sus distintas fases, cada una con un encanto propio y un posible impacto en el estado de ánimo y la energía de las personas. Desde la misteriosa Luna nueva hasta la deslumbrante Luna llena, su recorrido será seguido de cerca tanto por los aficionados a la astronomía como por quienes creen en su poder espiritual.

Además de su belleza y valor científico, el satélite natural de la Tierra es considerado por muchos como un símbolo de renovación, introspección y conexión con los ciclos naturales. Conocer las fechas en que cambia de fase puede ayudarte a sincronizar tus actividades, tus emociones e incluso tus rituales personales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SERÁN LAS FASES LUNARES DE OCTUBRE 2025?

Según el portal especializado Time and Date, el calendario lunar de octubre de 2025 estará marcado por cuatro momentos clave:

Luna llena: se observó el pasado martes 7 de octubre, momento en que el satélite mostrará toda su superficie iluminada.

se observó el pasado martes 7 de octubre, momento en que el satélite mostrará toda su superficie iluminada. Cuarto menguante: el lunes 13 de octubre, la mitad izquierda de la Luna será visible antes de entrar en su fase oscura.

el lunes 13 de octubre, la mitad izquierda de la Luna será visible antes de entrar en su fase oscura. Luna nueva: el martes 21 de octubre se producirá esta fase, conocida también como novilunio, cuando el satélite prácticamente desaparece del cielo nocturno.

el martes 21 de octubre se producirá esta fase, conocida también como novilunio, cuando el satélite prácticamente desaparece del cielo nocturno. Cuarto creciente: aparecerá el miércoles 29 de octubre, cuando su mitad derecha volverá a brillar con fuerza.

Estas fechas pueden variar levemente respecto al calendario convencional, ya que los ciclos lunares duran cerca de 28 días y no coinciden exactamente con los meses del año, según explica La Nación.

(Foto: Pixabay)

¿POR QUÉ LA LUNA LLENA DE OCTUBRE SE LLAMA “LUNA DE COSECHA”?

La Luna llena de octubre recibe tradicionalmente el nombre de “Luna de Cosecha”, una denominación que tiene raíces en las culturas originarias de Norteamérica. Estas comunidades usaban las fases lunares como una forma de medir el tiempo y planificar sus labores agrícolas. Este plenilunio, el más próximo al equinoccio, marcaba el período de recolección de los cultivos antes de la llegada del invierno en el hemisferio norte.

En el hemisferio sur, en cambio, este fenómeno coincide con el inicio de la primavera, por lo que simboliza el florecimiento, el crecimiento y la renovación. La “Luna de Cosecha” no solo destaca por su significado histórico, sino también por su brillo especial, ya que suele elevarse temprano en el horizonte, ofreciendo más horas de luz durante las noches de cosecha.

¿CÓMO INFLUYEN LAS FASES LUNARES EN LA VIDA COTIDIANA?

Según la plataforma AD Magazine, cada una de las cuatro fases principales de la Luna se asocia a diferentes energías y momentos propicios para determinadas actividades.

Luna nueva: simboliza comienzos, reflexión y nuevos propósitos.

simboliza comienzos, reflexión y nuevos propósitos. Cuarto creciente: representa crecimiento, acción y avance hacia metas.

representa crecimiento, acción y avance hacia metas. Luna llena: potencia la claridad, la emoción y la culminación de procesos.

potencia la claridad, la emoción y la culminación de procesos. Cuarto menguante: invita a soltar, descansar y cerrar ciclos.

Aunque su influencia no tiene una base científica comprobada, muchas personas sienten que los movimientos del satélite natural impactan su ánimo, productividad e incluso el crecimiento del cabello. Por eso, observar su ciclo se ha convertido no solo en una práctica astronómica, sino también en una forma simbólica de conectarse con la naturaleza y con uno mismo.