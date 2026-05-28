Un país de América Latina acaba de concretar una alianza estratégica con India que promete transformar de manera significativa su panorama económico y tecnológico. Dicho acuerdo realizará un cambio importante en el modelo de desarrollo de la nación, que durante décadas estuvo enfocada principalmente en la exportación de materias primas, porque ahora busca posicionarse con mayor protagonismo en áreas vinculadas al software, la digitalización y la innovación tecnológica. El pacto recién comienza a implementarse, pero ya genera expectativas en distintos sectores económicos y empresariales debido a que este país se convierte en el primero de América Latina en integrarse a este tipo de cooperación tecnológica con India. Esta alianza podría abrir nuevas oportunidades para atraer inversiones, fortalecer la formación de talento tecnológico y ampliar la participación regional en mercados vinculados a la economía digital. Además, permitiría impulsar proyectos conjuntos en innovación, inteligencia artificial y transformación digital, áreas consideradas clave para la competitividad de los países en los próximos años.

¿Qué país es el que se unión a la India con un pacto tecnológico histórico que le dará una mayor ventaja en toda la región?

Chile se incorporó a la Global Innovation Alliance (GIA) dando un paso estratégico y convirtiéndose en el primer país latinoamericano en integrarse a esta red internacional de innovación. Dicha plataforma impulsa vínculos con ciudades y naciones como Australia, Tokio, Alemania y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de conectar ecosistemas tecnológicos y promover la colaboración entre distintos mercados del mundo. El mencionado pacto se realizó en el estado indio de Karnataka cuya capital es Bangalore, considerada una de las capitales tecnológicas más influyentes del planeta. Esta ciudad, conocida como el “Silicon Valley de Asia”, concentra buena parte de la industria de software de India y alberga operaciones de compañías globales como Google y Walmart, además de un dinámico ecosistema de startups y profesionales altamente especializados en innovación digital. De esta manera, genera una ventaja para el país de Chile y a su nación para aumentar sus exportaciones obteniendo una mayor ventaja económica.

Conoce el objetivo principal de Chile y la India para llegar este acuerdo tecnológico al integrarse a la Global Innovation Alliance

El principal objetivo de Chile es fortalecer la cooperación tecnológica y conectar al país con algunos de los ecosistemas de innovación más avanzados del mundo. A través de esta integración, se busca facilitar el intercambio de conocimientos, impulsar proyectos conjuntos y abrir nuevas oportunidades para startups, empresas tecnológicas y centros de investigación. El ex presidente chileno y hoy consejero de Políticas de Infraestructura, Gabriel Boric manifestó que Chile accederá a uno de los mercados tecnológicos más avanzados y de mayor crecimiento del mundo. Por su parte, India representa una puerta directa hacia el ecosistema de innovación más dinámico de América Latina porque promoverá colaboraciones en áreas como inteligencia artificial, software, innovación digital, educación tecnológica y emprendimiento. La alianza también permite generar vínculos con inversionistas, incubadoras y compañías globales instaladas en Bangalore, uno de los principales polos tecnológicos del planeta.

¿Qué otras redes internacionales de cooperación tecnológica existen y los países latinoamericanos han firmado acuerdos?

En América Latina existen diversas plataformas, redes y alianzas de innovación tecnológica similares a la Global Innovation Alliance, aunque con enfoques distintos y niveles de integración regional o global. Algunas de las más relevantes son:

Alianza del Pacífico: integrada por Chile, Perú, Colombia y México, impulsa programas de innovación, emprendimiento digital y cooperación tecnológica entre startups y empresas.

integrada por Chile, Perú, Colombia y México, impulsa programas de innovación, emprendimiento digital y cooperación tecnológica entre startups y empresas. BID Lab: brazo de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, que financia proyectos tecnológicos, fintech, inteligencia artificial y emprendimientos digitales en varios países latinoamericanos.

brazo de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, que financia proyectos tecnológicos, fintech, inteligencia artificial y emprendimientos digitales en varios países latinoamericanos. RedCLARA: red latinoamericana que conecta universidades y centros de investigación mediante infraestructura digital avanzada para ciencia, educación e innovación.

red latinoamericana que conecta universidades y centros de investigación mediante infraestructura digital avanzada para ciencia, educación e innovación. Startup Chile: uno de los programas de aceleración de startups más conocidos de la región, creado por el gobierno chileno para atraer emprendedores tecnológicos internacionales.

uno de los programas de aceleración de startups más conocidos de la región, creado por el gobierno chileno para atraer emprendedores tecnológicos internacionales. ProInnóvate: iniciativa peruana orientada a financiar innovación empresarial, transformación digital y emprendimientos tecnológicos.

iniciativa peruana orientada a financiar innovación empresarial, transformación digital y emprendimientos tecnológicos. Ruta N: centro de innovación de Medellín, en Colombia, enfocado en atraer empresas tecnológicas y desarrollar ecosistemas de innovación urbana.

centro de innovación de Medellín, en Colombia, enfocado en atraer empresas tecnológicas y desarrollar ecosistemas de innovación urbana. Cubo Itaú: hub tecnológico brasileño que conecta startups, inversionistas y grandes compañías en sectores digitales y de innovación.

Además, varios países latinoamericanos participan en redes globales de innovación y tecnología vinculadas a organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el World Economic Forum y programas de cooperación tecnológica con Estados Unidos, Europa y Asia.

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