Resumen

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Chile busca fortalecer la cooperación tecnológica con India. Foto: AFP/ARCHIVO
Chile busca fortalecer la cooperación tecnológica con India. Foto: AFP/ARCHIVO
Por Redacción EC

Un país de América Latina acaba de concretar una alianza estratégica con India que promete transformar de manera significativa su panorama económico y tecnológico. Dicho acuerdo realizará un cambio importante en el modelo de desarrollo de la nación, que durante décadas estuvo enfocada principalmente en la exportación de materias primas, porque ahora busca posicionarse con mayor protagonismo en áreas vinculadas al software, la digitalización y la innovación tecnológica. El pacto recién comienza a implementarse, pero ya genera expectativas en distintos sectores económicos y empresariales debido a que este país se convierte en el primero de América Latina en integrarse a este tipo de cooperación tecnológica con India. Esta alianza podría abrir nuevas oportunidades para atraer inversiones, fortalecer la formación de talento tecnológico y ampliar la participación regional en mercados vinculados a la economía digital. Además, permitiría impulsar proyectos conjuntos en innovación, inteligencia artificial y transformación digital, áreas consideradas clave para la competitividad de los países en los próximos años.