En los últimos años, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, animes, contenido original y más. De hecho, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese sentido, a pocos días del gran estreno de 'A Knight of Seven Kingdoms’, la precuela de ‘Juego de Tronos’, los seguidores se mantienen a la expectativa por conocer más detalles de esta producción. Sin embargo, el productor estadounidense George R. R. Martin sorprendió al recomendar una serie que convenció a sus miles de fanáticos en el mundo y que hasta el momento se encuentra disponible todas sus entregas en el servicios de streaming. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SERIE DE NETFLIX RECOMENDÓ GEORGE R. R. MARTIN A POCO DEL ESTRENO DE LA PRECUELA DE ‘JUEGO DE TRONOS’?

En medio de diferentes lanzamientos en las plataformas de streamings para el próximo año, los fanáticos de ’Juego de Tronos’ podrán disfrutar el 19 de enero el lanzamiento de la nueva precuela ‘A Knight of Seven Kingdoms’, a través de HBO y Max. Esta primera temporada contará con seis episodios y se tiene previsto una segunda a mediados del 2027. No obstante, según MovieWeb, el reconocido escritor estadounidense George R. R. Martin tuvo una opinión distinta y recomendó la serie ‘The Last Kingdom’, que se encuentra todas sus temporadas actualmente en la plataforma de Netflix, como una de las producciones de primer nivel debido a sus guiones e interpretaciones, mezclando magia, emoción y acción.

De hecho, para muchos seguidores, la serie británica fue un rotundo éxito, ya que contó con un final que logró convencer y obtuvo buenas valoraciones en reconocidas plataformas. Por su parte, ‘Game of Thrones’ tuvo un cierre con muchas polémicas entre los fans que se fue hasta las redes sociales. “La segunda temporada de ‘The Last Kingdom’, basada en la saga ‘Saxon’ de Bernard Cornwell, ha sido tan buena como la primera. La serie podría beneficiarse de un mayor presupuesto, honestamente, pero para todos los fans de Uhtred que hay ahí fuera (y me cuento entre ellos), es una adaptación bastante fiel de los libros y espero que haya tercera temporada”, dijo Martin

“La serie tiene una estética fantástica, repleta de barro, sangre y miseria, propia de la Edad Oscura. Tanto la escritura como las interpretaciones son de primer nivel, al igual que las escenas de acción, aunque las batallas podrían contar con un presupuesto mayor. Los personajes son vívidos y memorables... y lo más importante: es muy fiel a las novelas y la época. No, no es fantasía, hay una notable carencia de dragones y magia, pero encontramos muchas batallas, traiciones, bailes de espada, etc. Uhtred es un guerrero que podría plantar cara a lo mejor de Poniente y de la Tierra Media en una batalla. Es una gran serie y la echaremos de menos”, agregó para dicho medio.

¿CUÁL ES LA SERIE DE CIENCIA FICCIÓN QUE SUPERÓ A ‘STRANGER THINGS’ EN NETFLIX?

Este miércoles 26 de noviembre, se estrenó con bombos y platillos una de las series más esperadas por fanáticos en el mundo: ‘Stranger Things’. Y es que, el primer capítulo de la última temporada acaparó la atención de millones de personas, lo que generó que el servicio de Netflix sufra una caída, perjudicando a varios durante algunos minutos. Así, lejos de este anecdótico suceso, la plataforma de streaming anunció que la cuarta temporada se posicionó como la tercera producción más vista, al acumular 1 838 millones de horas reproducidas y 140 millones de visualizaciones, cifras que siguen creciendo desde su retorno al Top 10.

Asimismo, la serie de los hermanos Duffer no ha dejado de cosechar éxitos desde su lanzamiento. Sin embargo, no fue hasta el estreno de ‘The Umbrella Academy’, entre el 20 y el 26 de junio de 2022, que la serie logró destronar a ‘Stranger Things 4′ con 124.530.000 horas reproducidas, frente a las 76.910.000 del título creado por los hermanos Duffer, según Espinof. Aunque este logro solo fue momentáneo, pues en los siguientes días se estrenó los episodios restantes de la producción estadounidense, recuperando el primer lugar en Netflix. Cabe recordar que, ‘The Umbrella Academy’ concluyó en 2024 con el estreno de su cuarta temporada con apenas un 55 % de críticas positivas en Rotten Tomatoes.