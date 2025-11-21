En Cerro de Pasco, la atención suele centrarse en el imponente estadio Daniel Alcides Carrión, conocido en todo el país por las extremas condiciones climáticas y de altitud que desafían a cualquier equipo visitante. Sin embargo, este coloso no es el único escenario deportivo que domina el área, pues a unos pasos existe otro recinto histórico que, pese a haber pasado años en el olvido, conserva un legado profundo dentro de su localidad.

Tras el reciente ascenso de Unión Minas a la Liga 2, el regreso del Daniel Alcides Carrión al fútbol profesional ha despertado curiosidad por los escenarios deportivos de la zona. Y junto a él, vuelve a surgir el nombre de un estadio cuya historia se remonta a la primera mitad del siglo XX y que, pese a su deterioro, ha comenzado a recuperar protagonismo gracias a trabajos de recuperación impulsados en los últimos años. A continuación, te contamos cuál es el estadio en cuestión.

¿CUÁL ES EL ESTADIO QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL DANIEL ALCIDES CARRIÓN?

El recinto que comparte territorio con el Daniel Alcides Carrión es el estadio Municipal de Patarcocha, levantado hace varias décadas por encima de los 4,300 metros de altitud. Esta construcción, uno de los espacios deportivos más antiguos de Cerro de Pasco, quedó relegada con el paso del tiempo debido al escaso mantenimiento de sus autoridades, lo que ocasionó que sus instalaciones se deterioraran al punto de impedir la práctica de fútbol competitivo.

Estadio Municipal de Patarcocha. | Foto: Gobierno Provincial de Pasco

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE DETERIORO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATARCOCHA?

En sus primeros años, el Patarcocha contaba con una cancha de césped natural, pero el clima intenso de la zona y la falta de conservación provocaron que el campo quedara completamente arruinado.

De hecho, informes de la época señalan que incluso llegó a presentar una inclinación de este a oeste antes de ser nivelado, y que en sus primeros años estuvo rodeado de muros que luego fueron retirados para dar lugar a nuevas construcciones.

Eventualmente, solo la escuela de fútbol de la Municipalidad Provincial de Pasco lo utilizaba, pues su estado no permitía albergar enfrentamientos oficiales ni amateur de mayor exigencia, según informa la plataforma Fútbol Peruano.

¿QUÉ MEJORAS SE REALIZARON PARA RECUPERARLO?

A partir de 2020, el recinto comenzó a cambiar de aspecto gracias a la colocación de césped sintético en reemplazo del terreno de tierra que había quedado tras años de abandono. Aquella intervención marcó el primer paso hacia su recuperación. Más adelante, en abril de 2025, se concretó un mantenimiento integral que incluyó la instalación de una nueva capa de caucho, con lo cual el campo adquirió mejores condiciones para el desarrollo de actividades deportivas.

Estadio Municipal de Patarcocha. | Foto: Gobierno Provincial de Pasco

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO Y PARA QUÉ PODRÍA USARSE?

La reciente rehabilitación ha permitido que el Municipal de Patarcocha recupere una imagen renovada y adecuada para la práctica del fútbol. Con apenas dos tribunas y una capacidad que supera los 1,500 espectadores, el recinto podría volver a ser considerado como sede de encuentros de la Copa Perú, especialmente en etapas distritales, donde su ubicación y altitud representarían un desafío adicional para los equipos visitantes.