Leer no solo transmite información, sino que también desempeña un papel clave en el desarrollo personal y de la cultura. A través de la lectura se estimulan la reflexión, el análisis crítico y la concentración, lo que contribuye a una mayor sensación de bienestar y satisfacción. Por ello, se considera una herramienta fundamental para el crecimiento intelectual, emocional y social.

La lectura es una práctica global, pero no se lleva a cabo de la misma forma en todos los países. Aunque comúnmente se mide por la cantidad de libros leídos al año, también es relevante considerar el tiempo que las personas dedican a esta actividad cada semana.

En esta línea, la plataforma World Atlas publicó un ranking que revela qué países leen más horas por semana, y un dato llamó especialmente la atención: solo un país latinoamericano logró entrar en el top 15. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Cuál es el país más lector en el mundo?

De acuerdo con el diario La República de Colombia, la India lidera el ranking elaborado por World Atlas como el país donde más se lee, con un promedio de 10,7 horas semanales dedicadas a la lectura. A pesar de contar con una tasa de alfabetización por debajo del promedio mundial, el país asiático destaca por el tiempo que su población dedica tanto a libros impresos como digitales.

En el segundo lugar aparece Tailandia, con 9,4 horas semanales, mientras que China cierra el podio con un promedio de 8 horas a la semana.

La India es el país que más tiempo invierte en leer, según el prestigioso ranking que te presentamos.

El resto del top 10 lo conforman Filipinas (7,6 horas), Egipto (7,5), República Checa (7,4), Suiza (7,1), Francia (6,9), Hungría (6,8) y Arabia Saudita (6,8).

¡Increíble! Este es el país más lector de América Latina: No, no es el que imaginas

El ranking revelado por World Atlas también incluye algunos países latinoamericanos, y sorprendió que en el top 15 solo aparezca uno. Se trata de Venezuela, que ocupa la casilla 13 con un promedio de 6,4 horas a la semana invertidas en la lectura.

Además de ser el único país de Latinoamérica entre los primeros 15, también es el único de Sudamérica. Más abajo de Venezuela aparecen México con 5,5 horas y Brasil con 5,2.

Los países que más tiempo invierten en leer

Dentro del top 15 de los países que más tiempo invierten en la lectura, aparecen 5 naciones de Asia, 5 de Europa, 2 de África, 1 de Oceanía, 1 de América y otro que técnicamente no es un país.

1) India | 10, 7 horas semanales de lectura

2) Tailandia | 9,4

3) China | 8

4) Filipinas | 7,6

5) Egipto | 7,5

6) República Checa | 7,4

7) Suecia | 7,1

8) Francia | 6,9

9) Hungría | 6,8

10) Arabia Saudita | 6,8

11) Hong Kong | 6,7

12) Polonia | 6,5

13) Venezuela | 6,4

14) Sudáfrica | 6,3

15) Australia | 6,3