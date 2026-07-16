Cambiar de postura en medio de una conversación suele interpretarse como una señal de indecisión o falta de convicción. Sin embargo, diversos estudios en psicología plantean una mirada distinta: modificar una opinión cuando aparecen nuevos argumentos puede ser una muestra de flexibilidad mental y de la capacidad para evaluar la información con objetividad, dejando de lado prejuicios o ideas preconcebidas.

¿Cambias de opinión con facilidad? Podría ser una señal de que eres más inteligente de lo que crees: esto dice la psicología

Lejos de representar una debilidad, esta conducta está relacionada con la llamada humildad intelectual, una habilidad que permite reconocer que ninguna persona posee siempre la razón. Investigaciones de la University of Cambridge sostienen que quienes presentan una mayor flexibilidad cognitiva son más propensos a revisar sus creencias cuando encuentran evidencias más sólidas, incluso si ello implica admitir que estaban equivocados.

La importancia de aceptar nuevas evidencias

Los especialistas explican que cambiar de opinión no consiste únicamente en reemplazar una idea por otra. También supone reorganizar creencias previas, gestionar las emociones que provoca reconocer un error y afrontar la incomodidad que, en ocasiones, genera modificar una postura frente a otras personas. Este proceso requiere apertura mental y una disposición constante para aprender.

En la misma línea, un artículo difundido por la Universidad de Connecticut señala que las creencias suelen formar parte de la identidad de cada individuo, razón por la que cuestionarlas puede despertar respuestas defensivas. No obstante, las personas con mayor flexibilidad psicológica toleran mejor la incertidumbre y están más dispuestas a reconsiderar sus opiniones cuando reciben información confiable que contradice sus ideas iniciales.

Cuando la sobreprotección limita la autonomía

La psicología también advierte que ciertos factores durante la crianza pueden influir en la manera en que los adultos enfrentan los desafíos y toman decisiones. La investigadora Eva Millet sostiene que la hiperpaternidad, caracterizada por una sobreprotección excesiva, puede dificultar el desarrollo de la autonomía, la seguridad personal y la capacidad para resolver problemas de forma independiente.

Según diversos especialistas, la intervención constante de los padres en la vida de sus hijos adultos puede afectar la autoestima, reducir la tolerancia a la frustración y limitar la regulación emocional. Este comportamiento, además, suele estar relacionado con el llamado síndrome del nido vacío, una etapa en la que algunos progenitores experimentan sentimientos de pérdida, ansiedad o falta de propósito tras la independencia de sus hijos, de acuerdo con información difundida por La Nación.