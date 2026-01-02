El verano 2026 inició en nuestro país y, con ello, como es de costumbre durante esta calurosa temporada muchas personas suelen visitar las principales playas con el objetivo de refrescarse y pasar un buen momento con la familia o los amigos. En ese contexto, en los últimos meses ha crecido la demanda por visitar estos paradisíacos lugares junto a las mascotas, ya que, al ser parte de la familia, se busca que también puedan ejercitarse y divertirse. Sin embargo, no todos estos balnearios nacionales permiten el ingreso de perros o gatos, mientras que otros que se ubican en Lima han habilitado estos espacios bajo normas específicas de convivencia y tenencia responsable. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PLAYAS DE LIMA SON CONSIDERADAS COMO PET FRIENDLY?

Es usual que durante la temporada de verano muchos peruanos opten por pasar gran parte del día en las principales playas, ya sea con la familia o amigos. Precisamente, se ha vuelto habitual visitar estos paradisíacos lugares junto a las mascotas; sin embargo, por lo general, no todos están habilitados para ello. Aun así, una buena noticia han recibido los amantes de los animales, ya que ciertos balnearios permiten el ingreso libre de perros, siempre que respeten las reglas como el uso obligatorio de correa, la correcta recolección de desechos y la supervisión constante de los dueños. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a no ingresar al mar ni a las piscinas públicas con mascotas, debido a que podrían poner en riesgo a niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas. A continuación, te presentamos las playas pet friendly en Lima compartido por ATV+:

Playa El Paraíso (Huaura): Este balneario cuenta con un acceso sencillo y adecuado para quienes desean disfrutar del lugar junto a sus mascotas, y se caracteriza por la calma de sus aguas.

Playa Yaya (Chilca): Es reconocida por su ambiente tranquilo y apacible, ideal para disfrutar del verano en compañía de nuestras mascotas a una hora de Lima.

Playa Los Yuyos (Costa Verde) : Perfecta para disfrutar de un momento agradable con las mascotas gracias a su amplia franja de arena dorada.

Playa La Ensenada (San Antonio): Su entorno pet friendly la convierte en una opción ideal para desconectarse de la rutina diaria en compañía de tus mascotas.

¿DÓNDE QUEDA LA PLAYA CONOCIDA COMO ‘CANCÚN LIMEÑO’?

Luego de que Digesa anunciara en su más reciente lista de playas saludables que la playa Embajadores, también conocida como ‘Cancún limeño’, ubicada en el distrito de Santa María del Mar, al sur de Lima, es una de las menos contaminadas, se ha convertido en el plan perfecto para aquellos que deseen pasar un fin de semana fuera de casa y escapar de la ajetreada rutina. Entre sus atractivos, los que más han llamado la atención de los visitantes son sus aguas turquesas, su arena dorada y su bajo oleaje. Incluso, fue comparada con los populares paisajes paradisíacos de Cancún en México.

Sim embargo, hay ciertas personas que no saben cómo llegar hasta la playa Embajadores, pero lo cierto es que para visitar este hermoso lugar existen varias opciones. La primera es ir en un vehículo particular y dirigirse toda la Panamericana Sur hasta el kilómetro 52 para luego tomar el desvío hacia Santa María del Mar. Mientras que en transporte público está la alternativa de tomar un bus con destino a San Bartolo y, desde ahí, un colectivo que te lleve hasta el mencionado balneario. Es importante mencionar que, esta playa es considera apta para los bañistas debido a que cumple con todo los estándares de calidad ambiental de Digesa.