Las extensiones y otros recursos para resaltar la mirada, como el lifting de pestañas, el delineador y el maquillaje, forman parte de las rutinas de belleza de muchas mujeres jóvenes en Perú. Sin embargo, el contacto repetido de adhesivos, pigmentos y cosméticos con los párpados puede causar picazón, enrojecimiento, sequedad, inflamación o infecciones. Estas molestias pueden aparecer incluso cuando los productos forman parte de una rutina habitual y parecen inofensivos. No obstante, conocer los verdaderos riesgos permite tomar medidas antes de que un problema ocular avance y afecte la comodidad o la visión, especialmente cuando estas prácticas se realizan sin supervisión especializada. Descubre qué efectos peligrosos pueden aparecer, qué hábitos conviene evitar y cuándo es necesario consultar con un oftalmólogo.

¿QUÉ EFECTOS PUEDEN PROVOCAR LAS EXTENSIONES DE PESTAÑAS EN LOS OJOS?

Las extensiones permanecen adheridas durante varias semanas mediante productos colocados cerca del borde palpebral. Si el adhesivo causa irritación o contiene componentes agresivos, pueden surgir complicaciones oculares. Investigaciones citadas por la revista médica Cornea señalan que más del 73% de los pacientes con problemas relacionados con extensiones presenta blefaritis o queratoconjuntivitis.

La blefaritis consiste en una inflamación del borde de los párpados y puede manifestarse con ardor, picazón, ojos rojos y pequeñas costras. La queratoconjuntivitis afecta córnea y conjuntiva, causando sensibilidad y malestar. Por ello, antes de un procedimiento conviene preguntar qué productos se utilizarán y evitar aquellos cuya procedencia no sea confiable.

Extensiones de pestañas.

¿CÓMO PUEDEN EL MAQUILLAJE Y EL DELINEADOR AFECTAR A LOS OJOS?

El ojo cuenta con una película lagrimal que ayuda a mantener la superficie ocular lubricada y protegida. Su capa exterior contiene lípidos que reducen la evaporación de las lágrimas, pero algunos componentes presentes en cosméticos, adhesivos y pigmentos pueden alterar esta protección, según explica la oftalmóloga Gabriela Quezada, asesora de Laboratorios Lansier. Cuando esta barrera pierde estabilidad, las lágrimas pueden evaporarse con mayor rapidez y dejar los ojos más expuestos al roce, la irritación y las bacterias.

Un hábito que puede favorecer este problema es colocar delineador directamente sobre la línea de agua interna, debido a que esta zona está cerca de glándulas que aportan componentes grasos a la película lagrimal. Cubrirlas de manera constante puede obstruirlas y afectar la calidad de la lágrima. Por ello, se recomienda evitar este tipo de delineado, especialmente si ya existen síntomas de sequedad o irritación.

Foto: MART PRODUCTION / Pexels

¿QUÉ MEDIDAS AYUDAN A PROTEGER LOS OJOS?

Usar lágrimas artificiales sin preservantes cuando exista sequedad, siguiendo la indicación de un profesional.

Evitar productos aplicados directamente en la línea de agua interna.

Consultar qué sustancias se emplearán en extensiones o lifting y descartar insumos de origen dudoso.

Retirar máscaras, sombras y delineadores antes de dormir para mantener limpios los párpados.

Suspender extensiones, lifting o maquillaje ante picazón, ardor, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño o visión borrosa.

¿CUÁNDO ES NECESARIO ACUDIR AL OFTALMÓLOGO?

El dolor ocular, la secreción, el enrojecimiento intenso, la sensibilidad marcada a la luz, la visión borrosa o las molestias que persisten requieren una evaluación médica. No se recomienda ocultar los síntomas aplicando más maquillaje ni utilizar gotas o medicamentos por cuenta propia. Un oftalmólogo podrá determinar la causa del problema y establecer el tratamiento adecuado, según informa Infobae.

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