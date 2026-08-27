¿Usas extensiones de pestañas? Estos efectos podrían poner en peligro tus ojos | Foto: Pexels
¿Usas extensiones de pestañas? Estos efectos podrían poner en peligro tus ojos | Foto: Pexels
Por José Templo

Las extensiones y otros recursos para resaltar la mirada, como el lifting de pestañas, el delineador y el maquillaje, forman parte de las rutinas de belleza de muchas mujeres jóvenes en Perú. Sin embargo, el contacto repetido de adhesivos, pigmentos y cosméticos con los párpados puede causar picazón, enrojecimiento, sequedad, inflamación o infecciones. Estas molestias pueden aparecer incluso cuando los productos forman parte de una rutina habitual y parecen inofensivos. No obstante, conocer los verdaderos riesgos permite tomar medidas antes de que un problema ocular avance y afecte la comodidad o la visión, especialmente cuando estas prácticas se realizan sin supervisión especializada. Descubre qué efectos peligrosos pueden aparecer, qué hábitos conviene evitar y cuándo es necesario consultar con un oftalmólogo.

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