El inicio de mayo 2025 trajo consigo un feriado largo que motivó a miles de peruanos a realizar diversas actividades, como viajar y aprovechar las diferentes ofertas turísticas, ya sea para disfrutar de las playas de la costa peruana o para recorrer los hermosos lugares paisajísticos del país. No obstante, el descanso no finaliza allí, pues en los próximos días dos importantes regiones del Perú disfrutarán de un día no laborable, a fin de celebrar una significativa celebración cívica. Esta medida permitirá que cierto sector de la población aproveche para unirse a las festividades programadas o, en todo caso, opten por quedarse a casa junto a sus seres queridos. De esta manera, se espera la llegada de cientos de turistas a la zona, atraídos por su rica gastronomía y su patrimonio cultural, lo que representará un impacto positivo en el sector turismo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REGIÓN DEL PERÚ DISFRUTARÁ DE UN DÍA NO LABORABLE ESTE 26 DE MAYO?

Los descansos en mayo continúan, pues se aproxima un nuevo día de descanso clave en dos regiones del país, y los trabajadores del sector público serán los más beneficiados con esta disposición, ya que les permitirá compartir más tiempo en familia o formar parte de las actividades relacionadas con la conmemoración. Según la Ley Nº 31667 decretada por el Congreso de la República, la provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, disfrutarán de un feriado no laborable este lunes 26 de mayo, debido a su 55° aniversario de creación política de dicho lugar. Por su parte, el regidor y presidente de la Comisión de Turismo de la Municipalidad Provincial de Ilo, Miguel Lozada, anunció la programación de actividades por la celebración del lugar.

Sin embargo, eso no es todo, ya que, en cuanto a los servidores públicos tendrán que recuperar las horas dejadas de trabajar en los próximos días, mientras que el sector privado podrá acogerse a esta medida, siempre y cuando haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Además, esta medida abarca también para otra región, pues, según la Ley Nº 24681, Tacna tendrá un día no laborable este 26 de mayo en conmemoración por los héroes caídos en la ‘Batalla del Campo de la Alianza’. Ambas festividades regionales permitirán que todos los turistas lleguen para presenciar las tradiciones locales, fortaleciendo la identidad regional e impulsando de manera positivo el turismo.

La ciudad de Ilo en Moquegua y la región Tacna disfrutarán de un día no laborable este 26 de mayo.

Es importante mencionar que, el día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Por su parte, el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.