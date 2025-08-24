Como cada 30 de agosto, el Día de Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa de América y la patrona de Perú, América y las Filipinas, es conmemorada por miles de católicos en todo el país. Durante esta fecha, muchos devotos aprovechan la ocasión para asistir al Pozo de los Deseos en el Santuario de Lima a dejar sus cartas, mientras que en algunas partes de la capital la imagen sale en procesión. Ante esta importante festividad religiosa, muchos peruanos se han cuestionado si este 29 de agosto es considerado feriado o día no laborable, lo que llevaría a tener un fin de semana largo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿ESTE 29 DE AGOSTO ES FERIADO O DÍA NO LABORABLE EN EL PERÚ?

Según lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 713, este sábado 30 de agosto ha sido declarado feriado nacional en conmemoración del Día de Santa Rosa de Lima. Por lo tanto, muchos peruanos podrán disfrutar de un buen fin de semana, llevando a cabo diversas actividades con los familiares o los seres queridos. Inclusive, los trabajadores, tanto del sector público como privado, tendrán la oportunidad del descanso compensatorio. Es importante recordar que, la normativa publicada en el diario oficial El Peruano no hace referencia a este viernes 29 de agosto como día no laborable hasta el momento.

Asimismo, el artículo 6 de dicho decreto, Ley de Descansos Remunerados, señala que entre los derechos laborales de los empleados está el descanso obligatorio sin que perjudique sus honorarios. No obstante, en caso de que una persona trabaje durante este día podrá recibir una serie de beneficios, a menos que se le otorgue una jornada sustituta de descanso. Es decir, cuando un empleado presta servicios, incluido domingos, en un feriado obligatorio, este tiene derecho a recibir una triple remuneración, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

