En Estados Unidos, la hora oficial no siempre sigue un patrón fijo: varias regiones modifican sus relojes a lo largo del año para adaptarse al horario de verano e invierno. Esta práctica afecta a millones de personas, quienes deben adelantar o retrasar sus relojes según lo disponga la normativa federal. En 2025, el próximo ajuste se realizará el domingo 2 de noviembre, marcando un cambio en la rutina diaria y los hábitos de sueño de quienes residen en el país.

Cambio de hora en Estados Unidos: rutinas inteligentes para adaptarse mejor

En este sentido, se puede recurrir a la tecnología para adaptarse mejor a este cambio significativo. Uno de estos apoyos, sin duda, es Alexa, famosa asistente de voz.

Una de las herramientas más útiles de Alexa es la programación de acciones automáticas, que permite establecer secuencias que se ejecutan a horas determinadas sin necesidad de indicaciones por voz.

Dentro de la app, las “Rutinas Destacadas” funcionan como plantillas prediseñadas que facilitan su activación. Por ejemplo, al decir “Alexa, comencemos el día”, el asistente puede proporcionar un resumen del clima, noticias y recordatorios del calendario, ayudando a arrancar la mañana de manera organizada y eficiente.

Entra las mejores opciones están:

“Alexa, inicia mi mañana”: brinda un saludo, comparte datos curiosos y ofrece un resumen de noticias e información relevante.

“Alexa, activa la rutina Buenas Noches”: reproduce sonidos relajantes que ayudan a conciliar el sueño.

“Alexa, enciende el modo ASMR”: genera un ambiente sereno y propicio para descansar y desconectarse.

Todo lo que debes saber sobre el cambio de horario en Estados Unidos

La normativa que respalda el segundo cambio de horario en Estados Unidos señala que el objetivo principal de esta medida es ahorrar energía, reduciendo el consumo eléctrico de luces y electrodomésticos, especialmente durante los largos meses de invierno que se extienden por más de seis meses.

En cuanto al inicio del horario de invierno, quienes viven en estados que aplican esta medida, como Illinois, deben ajustar sus relojes desde el domingo 2 de noviembre. A las 2 a.m., los relojes deben retrasarse una hora hasta marcar las 3 a.m., lo que implica estar atentos a los cambios en dispositivos móviles y relojes para no desincronizarse con la rutina local.

En cuanto a las excepciones al cumplimiento del cambio de horario, que se mantendrá vigente hasta el 9 de marzo de 2026, son muy pocas. Solo algunos estados o territorios de Estados Unidos no aplican la medida, ya que cuentan con regulaciones propias de huso horario.

Respecto a la implementación del horario de invierno en el país gobernado por Donald Trump, es importante destacar que el ajuste se realizará en ciudades y regiones específicas, siguiendo la normativa federal correspondiente.

Zona Este (Atlanta, Baltimore, Charlotte, Filadelfia, Washington D. C., Nueva York, Boston, entre otros)

Zona Central (Dakota del Norte, Nebraska , Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota)

Zona de Montaña (Arizona, Colorado e Idaho, Pacífico y hasta Alaska)

Cambio de hora en Estados Unidos: descubre qué estados y zonas quedan exentos

No todos los rincones de Estados Unidos siguen la costumbre del cambio de horario. Por ejemplo, Hawái y gran parte de Arizona optan por mantener su reloj sin modificaciones durante todo el año.

De manera similar, varios territorios estadounidenses ubicados en el Pacífico y el Caribe, como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte, permanecen siempre en su hora estándar, sin adherirse al horario de verano, evitando así los ajustes que afectan al resto del país.

Video recomendado

Cómo repercute el cambio de horario

Adaptarse a los cambios de horario es fundamental para preservar la salud y el bienestar, ya que alteraciones en el reloj biológico pueden afectar negativamente a millones de personas en Estados Unidos y otros países.

Según la American Heart Association, adelantar los relojes una hora puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales durante los días posteriores a la modificación. Por su parte, investigadores de la Universidad de Chile señalan que trastornos como insomnio y somnolencia excesiva son efectos comunes asociados a estos ajustes.

El Dr. Charles Czeisler, profesor de medicina del sueño en Harvard, agrega que los cambios de horario pueden generar un impacto temporal en la salud física y mental, alterando los ritmos circadianos —los ciclos naturales de 24 horas que regulan funciones esenciales como el apetito, el sueño y el estado de ánimo— y provocando desajustes en el equilibrio diario de las personas.