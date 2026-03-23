Astronómicamente, el firmamento es la bóveda celeste que despierta mayor curiosidad y cierto escepticismo a la vez, pero sobre todo cuando se producen impresionantes eventos como el afamado eclipse. En ese sentido, hoy llama la atención el primero y único que habrá durante el 2026, y terminará oscureciendo ciudades enteras para el deleite visual de población privilegiada. Con respecto a su calendarización tal y como lo revela la NASA, por ejemplo, dicho fenómeno evidenciará características muy particulares, y siendo solar total forma parte de ciclo que despierta interés cada cierto tiempo.

¿CÓMO Y CUÁNDO OCURRIRÁ EL PRIMER Y ÚNICO ECLIPSE SOLAR TOTAL DEL 2026?

Nuevamente gran parte del mundo volverá a ser testigo de impresionante evento celestial gracias a la presencia en firmamento de un eclipse solar total cuyas características terminan llamando la atención, y luego de más de 24 meses oscurecerá el día de millones de personas.

De acuerdo a información compartida oficialmente por parte de la NASA, este tipo de ensombrecimiento se producirá el 12 de agosto 2026 cuando la Luna se interponga entre el ‘astro rey’ y la Tierra, y termine proyectando sombra muy particular tras el bloqueo de su luz a lo largo y ancho de algunos países.

Con respecto al impresionante eclipse solar total que suele transmitirse en vivo, y que figura calendarizado para dicha fecha, resulta importante destacar además que podrá visualizarse desde “Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal”, pero parcialmente sobre las siguientes áreas:

Europa

África

América del Norte

Océano Atlántico

Océano Ártico

Océano Pacífico

Cabe resaltar, que como parte de la magia que nos regala cada eclipse solar anualmente, este total del 12 de agosto 2026 en particular, le ofrecerá a dichas partes del mundo, variadas particularidades reflejadas en tanto horario como duración ascendente a los hasta 2 minutos con 18 segundos, y mucho más según lo precisa la NASA.

LOS 10 PAÍSES QUE QUEDARÁN OSCURECIDOS DEBIDO A MANIFESTACIÓN DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL MÁS LARGO DEL SIGLO

El tiempo transcurre, y la NASA continúa brindando detalles entorno a los eclipses solares que se manifiestan en firmamento cada cierto periodo, siendo en este caso puntual y particular, aquel que de manera total e histórica, estará registrándose a mediados de 2027.

De acuerdo a la información precisada oficialmente, dicho fenómeno astronómico podrá apreciarse desde la península ibérica, cruzando el estrecho de Gibraltar de oeste a este, y cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante aproximadamente 6 minutos con 22 segundos.

La fecha dada a conocer corresponde al 2 de agosto de 2027 cuando el eclipse solar total más largo del siglo XXI, termine registrándose en los firmamentos de países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, mientras la ciudad egipcia de Luxor llama la atención por ser el lugar donde alcanzará su máximo apogeo.

Cabe resaltar, según lo precisa la propia NASA, que el 16 de julio de 2186 ocurrirá el mismo fenómeno, pero en esa oportunidad alcanzando los 7 minutos y 29 segundos para llegar a convertirse en el de mayor duración de la historia, extendiéndose así por tanto Colombia como Venezuela y Guyana.

¿QUÉ DEBO HACER PARA OBSERVAR UN ECLIPSE SOLAR TOTAL CON SEGURIDAD? ESTO TE RECOMIENDA LA NASA

A través del firmamento, cierta cantidad de países del mundo cuenta con el privilegio de convertirse en el epicentro de recorridos que abarcan varias ciudades cuando el eclipse solar parcial, total o anular, se encuentra en movimiento, tal y como lo refiere la NASA siendo la reconocida agencia estadounidense que al respecto, brinda recomendaciones básicas a fin de que podamos disfrutarlo sin dañar nuestra salud ocular.

En ese sentido, puntualiza precisamente que si por ejemplo, observas de manera directa al ‘astro rey’, y sin la protección adecuada, ello puede llegar a originarte afecciones que a su vez provocan cataratas, fotoqueratitis, Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), visión borrosa e incluso ceguera.

A propósito de venideros eclipses como el total más largo del siglo XXI previsto para el 2 de agosto de 2027, la NASA te recomienda que como parte de las normas de seguridad difundidas, las personas beneficiadas lo aprecien colocándose gafas de visualización solar o visor solar de mano (norma internacional ISO 12312-2) durante el tiempo que se prolongue el fenómeno astronómico.

Teniendo en cuenta la protección de la salud ocular, la agencia norteamericana te comparte los siguientes tips y recomendaciones a considerar para lograr una óptima observación del evento sideral y máxima experiencia:

No observes el Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras las gafas o el visor estén protegiéndote, ya que los rayos solares concentrados podrían quemarlos mediante el filtro y terminar causándote lesiones oculares graves .

. Observa el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases parciales antes y después de la totalidad.

Observa el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece de manera completa la cara brillante del Sol, y durante el breve y espectacular período conocido como totalidad .

. Tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad, inmediatamente debes volver a ponerte los anteojos para eclipses o usar un visor solar de mano.

Resulta importante mencionar y destacar a la vez gracias a información compartida por parte de la NASA, y en relación a los eclipses solares como tal, que este será el primer y único total del 2026 cuya manifestación en firmamento terminará llamando la atención:

12 de agosto / Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña área de Portugal (con eclipse parcial en Europa, África, Norteamérica, océano Atlántico, océano Ártico y océano Pacífico)