Por Redacción EC

Astronómicamente, el firmamento es la bóveda celeste que despierta mayor curiosidad y cierto escepticismo a la vez, pero sobre todo cuando se producen impresionantes eventos como el afamado eclipse. En ese sentido, hoy llama la atención el primero y único que habrá durante el 2026, y terminará oscureciendo ciudades enteras para el deleite visual de población privilegiada. Con respecto a su calendarización tal y como lo revela la NASA, por ejemplo, dicho fenómeno evidenciará características muy particulares, y siendo solar total forma parte de ciclo que despierta interés cada cierto tiempo.

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