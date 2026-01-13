Cumplir con la administración tributaria es fundamental para evitar multas y aprovechar los beneficios fiscales que ofrece la SUNAT. En este 2026, el panorama tributario en Perú presenta ajustes importantes, especialmente para las micro y pequeñas empresas (MYPE) y las personas naturales. A continuación, desglosamos todo lo que necesitas saber para mantenerte al día.

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2025

El evento más relevante del primer semestre de 2026 es la presentación de la Declaración Jurada Anual de Renta. Este proceso permite regularizar los impuestos del ejercicio fiscal anterior (2025).

Existen dos calendarios diferenciados:

Cronograma General: Dirigido a las medianas y grandes empresas. Los vencimientos inician a finales de marzo de 2026 y concluyen en la primera quincena de abril .

Dirigido a las medianas y grandes empresas. Los vencimientos inician a finales de y concluyen en la primera quincena de . Cronograma Especial (Ley N° 31940): Este es un alivio financiero para personas naturales y MYPE (aquellas cuyos ingresos no superaron las 1700 UIT en 2025). Para estos contribuyentes, las fechas se han postergado hasta mayo y junio de 2026, permitiéndoles mayor liquidez antes de efectuar el pago.

Cronograma de obligaciones tributarias mensuales

Además de la renta anual, todos los contribuyentes deben cumplir con sus declaraciones mensuales de IGV (18%) y los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. Estas fechas están determinadas por el último dígito del RUC.

Para el año 2026, los vencimientos mensuales suelen programarse a partir del día 15 de cada mes. Es vital que revises el calendario oficial de SUNAT, ya que los Buenos Contribuyentes y las unidades ejecutoras del sector público cuentan con una fecha máxima extendida, brindándoles un margen adicional de aproximadamente 3 a 5 días hábiles respecto al cronograma ordinario.

Impacto de la nueva UIT 2026 en tus impuestos

Un cambio crítico para este ejercicio es el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que para el 2026 ha sido establecida en S/ 5,500. Este incremento influye directamente en:

Límites de gastos deducibles: Los trabajadores de cuarta y quinta categoría podrán deducir mayores montos en sus declaraciones.

Los trabajadores de cuarta y quinta categoría podrán deducir mayores montos en sus declaraciones. Topes para regímenes tributarios: El límite para permanecer en el RER o MYPE Tributario se ajusta proporcionalmente.

El límite para permanecer en el RER o MYPE Tributario se ajusta proporcionalmente. Multas: El costo de las sanciones administrativas aumenta, por lo que la puntualidad es ahora más económica que el incumplimiento.

Implementación del SIRE y libros electrónicos

El 2026 marca la consolidación del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE). La SUNAT ha establecido que la mayoría de los contribuyentes obligados a llevar Registro de Ventas e Ingresos y Registro de Compras deben hacerlo de manera 100% digital a través de este sistema.

El cronograma de adopción para los últimos grupos de contribuyentes que aún faltaban integrarse vence durante el primer semestre de 2026. Es recomendable que los negocios realicen pruebas de consistencia de datos para evitar discrepancias con la información que ya posee la SUNAT en sus sistemas.

Recomendaciones para evitar multas de SUNAT

Para navegar con éxito el año fiscal 2026, considera estos puntos clave: