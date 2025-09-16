Durante las últimas semanas, los amantes de los eventos astronómicos y la comunidad científica se han visto sorprendido por un anuncio: el eclipse solar más largo del siglo. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este eclipse tendrá un tiempo de duración considerable en el cielo, por lo que podrá ser observado en varias partes del mundo. Pues, como se sabe, este fenómeno se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, obstruyendo total o parcialmente la luz solar que llega a nuestro planeta. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DEL SIGLO?

A través de sus plataformas digitales, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que próximamente se llevará a cabo un fenómeno jamás visto antes en el cielo. Se trata del denominado “eclipse del siglo”, que ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos. En esa fecha, cuando alcance su fase de totalidad, es decir, cuando la Luna cubra por completo al Sol, millones de personas en distintos países del mundo podrán disfrutar de este espectáculo astronómico, considerado el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

Asimismo, durante aquel momento, esta trayectoria tendrá un ancho aproximado de 258 kilómetros y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre. En total, abarcará alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una extensión significativa que, sin embargo, representa solo una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que cubren la superficie total del planeta. Por ello, solo algunos continentes, como Europa, África y el sur de Asia, podrán presenciar este eclipse solar. Según Eclipse Wise, el eclipse solar total pasará por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

¿CUÁNDO SE PODRÁ VER EL ECLIPSE SOLAR MÁS EXTENSO?

Por otro lado, según un estudio de la NASA que analizó la geometría y la mecánica de la Tierra y la Luna, las cuales orbitan alrededor del Sol y están sujetas a la influencia de sus campos gravitacionales, se estableció también que el eclipse solar total más extenso tendrá lugar el próximo 16 de julio de 2186. De hecho, dentro de más de un siglo, la Tierra se encontrará en su afelio, es decir, estará más distante del Sol en su órbita, provocando que el disco solar esté visiblemente más pequeño. Mientras que, en el caso de la Luna, estará en un punto de perigeo más cercano a nuestro planeta, por lo que se verá más grande.