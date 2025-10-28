El Día de los Muertos es una de las festividades más esperadas e importantes de México, donde muchas familias organizan los mejores altares con elementos simbólicos, como flores de cempasúchil, veladoras, papel picado, sal, agua, pan de muerto, comida favorita, fotografías y la cruz en el nivel más alto. Este tradicional evento, que tiene como objetivo rendir homenaje a los seres queridos fallecidos, refleja la gran riqueza y diversidad de la cultura mexicana, por lo que se ha convertido en un gran atractivo para muchas personas. De esta manera, la población espera con mucha entusiasmo dicha tradición para colocar las ofrendas por las almas que murieron trágicamente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO REGRESAN LAS ALMAS QUE MURIERON TRÁGICAMENTE EN EL DÍA DE MUERTOS 2025?

Según la costumbre mexicana, miles de personas aguardan la llegada de las almas de aquellos seres queridos que sufrieron una muerte trágica, ya sea por accidentes graves o violencia este martes 28 de octubre. Durante este día, familiares y amistades se unen en oración para conmemorar su partida que fue inesperada, siendo una de las características del Día de Muertos. No obstante, esta emotiva tradición, que inicia el 27 de octubre y finaliza el 2 de noviembre, busca honrar a los difuntos con hermosos altares llenos de coloridas flores, comida y recuerdos. A continuación, te presentamos qué almas son recordadas durante estos días:

27 de octubre: Llegan las almas de las mascotas.

Llegan las almas de las mascotas. 28 de octubre: Llegan las almas de las personas que tuvieron una muerte trágica.

Llegan las almas de las personas que tuvieron una muerte trágica. 29 de octubre: Llegan las ánimas de quienes fallecieron ahogados.

Llegan las ánimas de quienes fallecieron ahogados. 30 de octubre: Llegan las ánimas de quienes han sido olvidados o no tienen familias.

Llegan las ánimas de quienes han sido olvidados o no tienen familias. 31 de octubre: Llegan las ánimas de los seres que nunca nacieron o que están en el limbo.

Llegan las ánimas de los seres que nunca nacieron o que están en el limbo. 30 y 31 de octubre: Llegan los niños que no fueron bautizados.

Llegan los niños que no fueron bautizados. 1 de noviembre: Llegan los difuntos que tuvieron una vida ejemplar, así como la de los niños que sí fueron bautizados.

Llegan los difuntos que tuvieron una vida ejemplar, así como la de los niños que sí fueron bautizados. 2 de noviembre: Llegan todas las almas.

🕯️ ¿Sabes quiénes llegan hoy? Hoy, 28 de octubre, se enciende la primera vela del altar… para recibir a los que partieron de forma repentina, a las almas que no tuvieron tiempo de decir adiós. 💔 El copal se eleva y el aroma del cempasúchil les marca el camino de regreso a casa. 🌼

¿CÓMO SE CELEBRA EN CADA ESTADO DE MÉXICO EL DÍA DE MUERTOS?

El Día de Muertos en México se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido; sin embargo, cabe destacar que existen variantes de la festividad dependiendo de la región o estado. Por ejemplo, en la Ciudad de México se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, cuya celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la feria del pueblo. El día 2 de noviembre se realiza “La Alumbrada”, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores.

En Oaxaca, los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se dividen en escalones, teniendo cada uno un significado especial: el primero representa a los abuelos y/o adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Aunque la celebración del Día de Muertos en México varía dependiendo del lugar, en todo el país tiene un mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá, según explica el Gobierno de México.

