El 2026 marcará un hito para la astronomía con la llegada de un eclipse solar anular que ya es considerado por especialistas como uno de los fenómenos más impactantes del siglo XXI. Conocido como el “anillo de fuego”, este fenómeno destacará por su intensidad, su corta duración en el punto máximo y las condiciones extremas en las que podrá observarse.

Aunque no será visible desde todos los países, este evento despertará gran interés científico y mediático debido a su rareza y a las características poco comunes que lo rodean. Se trata de un espectáculo astronómico que abrirá un año especialmente activo para la observación del cielo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL ECLIPSE SOLAR DE 2026 Y CUÁL SERÁ SU DURACIÓN?

El fenómeno tendrá lugar el martes 17 de febrero de 2026, en una jornada que se extenderá por varias horas. De acuerdo con cálculos astronómicos internacionales, el eclipse comenzará como parcial alrededor de las 09:56 UTC, alcanzará su punto máximo cerca del mediodía universal y finalizará aproximadamente a las 14:27 UTC.

Aunque el evento completo superará las cuatro horas desde el inicio hasta el final, la fase más llamativa (cuando el Sol se transforma en un anillo luminoso) será muy breve. En el momento de máxima anularidad, el “anillo de fuego” solo se mantendrá visible durante unos dos minutos, según informa Infobae.

¿POR QUÉ SE FORMARÁ EL LLAMADO “ANILLO DE FUEGO”?

Este evento será un eclipse anular porque la Luna no logrará cubrir por completo el disco solar. Esto ocurrirá debido a que el satélite natural de la Tierra se encontrará en una posición más alejada dentro de su órbita, lo que hará que se vea ligeramente más pequeño desde nuestro planeta.

Como resultado, cerca del 96,3 % del Sol quedará oculto, dejando visible un borde brillante que rodeará la silueta lunar. Esta combinación produce una imagen intensa y llamativa que da origen al popular nombre de “anillo de fuego”.

¿EN QUÉ LUGARES DEL MUNDO PODRÁ OBSERVARSE EL FENÓMENO?

La visibilidad del eclipse dependerá de la ubicación geográfica y se distribuirá de la siguiente manera:

La fase anular solo será visible en una franja que atravesará la Antártida y sectores del océano Austral.

El eclipse parcial podrá apreciarse en zonas del extremo sur de América del Sur, como la Patagonia, así como en regiones del sur de África y Madagascar.

Países como Perú y gran parte del hemisferio norte no podrán observar el fenómeno.

Esta cobertura tan limitada convierte al evento en uno de los más exclusivos de las últimas décadas.

¿POR QUÉ LOS ASTRÓNOMOS LO CONSIDERAN UN ECLIPSE EXTREMO?

Los especialistas consideran este eclipse como uno de los más singulares del siglo por la combinación de varios elementos poco frecuentes. Entre ellos destacan la alta proporción del Sol cubierta sin llegar a la oscuridad total y las condiciones orbitales precisas en las que ocurre.

Además, el hecho de que la fase más impactante solo sea visible desde regiones remotas y poco pobladas aumenta su rareza y su valor científico.

¿QUÉ PRECAUCIONES SE DEBEN TOMAR PARA OBSERVAR EL EVENTO CON SEGURIDAD?

Los expertos recuerdan que nunca se debe observar el Sol directamente sin protección, incluso durante un eclipse parcial. Para una visualización segura es indispensable el uso de gafas especiales para eclipses o filtros solares certificados en telescopios y cámaras.

Aunque este evento será uno de los más destacados de 2026, la protección visual será clave para disfrutar del espectáculo sin riesgos.

