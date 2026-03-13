Dentro de las efemérides más singulares, se encuentra el Día Mundial del Sueño. Celebrado el viernes previo al equinoccio de marzo, será este viernes 13 que la fecha tenga lugar. Pero, ¿por qué es importante y cuáles son las particularidades de este especial día? Aquí los detalles.

En principio, su creación se debe a la iniciativa de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño -o WASM, por sus siglas en inglés-, la cual cada año es apoyada por distintas organizaciones relacionadas al sueño en la promoción de esta fecha. Prevenir y manejar los trastornos del sueño son sus principales objetivos.

Y es que esta celebración anual tiene por fin actuar como un recordatorio para aquellas personas que sufren de distintas afecciones relacionadas a problemas de sueño, algo que afecta a un gran número de ciudadanos en el mundo. La calidad de vida, gracias a un buen sueño, podría mejorar considerablemente.

Según expertos en la materia, lo recomendable es que una persona en edad adulta se tome entre 7 y 8 horas de sueño para restaurar las funciones de su organismo. Sin embargo, en un presente tan ajetreado, no se llega a esta meta, lo que acarrea daños irremediables en salud y calidad de vida.

Cuando el cuello no se mantiene alineado con la columna durante el sueño, los músculos cervicales pueden permanecer tensos por horas y causar rigidez o molestias al despertar.

¿Qué tipos de trastornos de sueño existen y en qué consisten?

Apnea del sueño: patrones anormales de respiración, lo que interrumpe el sueño profundo.

Insomnio: dificultad para conciliar el sueño o de permanecer dormido por mucho tiempo.

Narcolepsia: somnolencia extrema o trastorno crónico del sueño durante el día.

Síndrome de las piernas inquietas o enfermedad de Willis-Ekbom: el impulso por mover las piernas mientras se trata de dormir, normalmente reflejadas en sensación de hormigueo, ardor o comezón.