Allá por el año 2001 una rubia estudiante de derecho se hizo conocida internacionalmente no por su belleza, sino por su envidiable inteligencia. Hablamos de Elle Woods, el personaje que la famosa actriz Reese Whiterspoon interpretó en la película “Legalmente rubia”.

Dirigida por Robert Luketic, la cinta ahondaba en los estereotipos alrededor de las mujeres con el cabello rubio. Elle, con un perrito en su bolso y lapiceros de múltiples colores, ingresó a estudiar Derecho y se graduó con las notas que cualquiera desearía.

Dos años después de aquel éxito de taquilla, la gente detrás de la cinta lanzó una secuela. Tal vez sin la misma magia de la primera, el largometraje también logró muchos adeptos.

En los últimos meses fue noticia la realización de una serie precuela de “Legalmente rubia”. Hoy se confirmó. Esta propuesta llevará el título de “Elle” y tiene detrás nada menos que a Hello Sunshine y Amazon MGM Studios.

Lexi Minetree as Elle Woods

Vía Prime Video, “Elle” tiene como fecha de estreno prevista el 1 de julio próximo, se emitirá en 240 países y ya ha confirmado una temporada 2.

¿QUIÉNES PROTAGONIZAN LA SERIE?

“Elle” es protagonizada por Lexi Minetree en el papel de Elle Woods, June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre, Wyatt, junto a Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker.

Reese Witherspoon en su rol de Elle Woods en "Legalmente rubia" del año 2001.

¿CUÁL ES EL ARGUMENTO DE LA SERIE?

A continuación, el argumento oficial de la serie:

En la primera temporada, Elle sigue a Elle Woods en el instituto mientras aprendemos sobre las experiencias que la formaron en la icónica joven que conocimos y amamos en la primera película de “Legalmente Rubia”.

Cabe indicar que Reese Witherspoon es productora ejecutiva de la serie junto a Lauren Neustadter, Marc Platt y Amanda Brown.