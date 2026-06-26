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Resumen

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Lexi Minetree asume el rol de Elle Woods en precuela de "Legalmente rubia".
Lexi Minetree asume el rol de Elle Woods en precuela de "Legalmente rubia".
Por Elida Morillo

Una nueva Elle Woods llega a las pantallas con la precuela de “Legalmente Rubia”. Desde el 1 de julio, a través de Prime Video, podremos ver la adolescencia de Elle Woods, interpretada por la actriz Lexi Minetree como la heredera del personaje que enamoró a toda una generación, usando el rosa como símbolo de inteligencia y seguridad.

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