Una nueva Elle Woods llega a las pantallas con la precuela de “Legalmente Rubia”. Desde el 1 de julio, a través de Prime Video, podremos ver la adolescencia de Elle Woods, interpretada por la actriz Lexi Minetree como la heredera del personaje que enamoró a toda una generación, usando el rosa como símbolo de inteligencia y seguridad.

La nostalgia es la protagonista

La gira de prensa demuestra por qué el ‘method dressing’ sigue siendo una de las estrategias más importantes de Hollywood para hacer noticia. Lexi ha aparecido vistiendo recreaciones y piezas originales que hacen referencia a los looks más recordados de Reese Witherspoon.

Uno de los momentos más icónicos ocurrió cuando llevó el mismo vestido rosa de Marc Jacobs que Reese usó en la premiere de “Legalmente Rubia” en 2001, prestado por la misma actriz como un traspaso simbólico del papel. Días después sorprendió con un vestido vintage de Dolce & Gabbana inspirado en otro de los looks más icónicos de la película. En la cinta original, Elle lo usa en color celeste. La nueva Elle lo lleva en fucsia.

Otro de los momentos más comentados de la gira promocional ocurre cuando aparece Reese Witherspoon junto a su hijo: ella vistiendo un vestido de encaje rosa, muy al estilo de Elle Woods, y él recreando el look de su padre cuando acompañó a Reese Witherspoon en la premiere, hace 25 años. Un momento que rápidamente se viralizó.

Uno de los últimos looks usados por Lexi es un conjunto hot pink vintage de Prada, acompañado de lentes de sol, que grita: futura abogada icónica, como su personaje.

La stylist detrás de esta gira de prensa es Molly Dickson, una reconocida profesional que trabaja entre Los Ángeles y Nueva York, haciendo brillar a las estrellas. Para Lexi, está apelando 100 % a la nostalgia dosmilera, haciendo que automáticamente el público la conecte con la nueva Elle Woods. Y está funcionando.

Para la serie, el vestuario también apuesta por la nostalgia. Los diseñadores de vestuario han comentado que gran parte del guardarropa combina prendas vintage, piezas de archivo, ropa de segunda mano y diseños confeccionados especialmente para la producción.

Nuevamente, la moda demuestra que se pueden contar historias a través de la ropa y que, hoy más que nunca, el vestuario es una extensión del ‘storytelling’.